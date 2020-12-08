Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Причиной вспышки загадочной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш является, скорее всего, отравление тяжелыми металлами – свинцом и никелем, их следы найдены в молоке и воде, сообщили местные власти.

Вспышка заболевания в городе Элуру и окрестностях была зафиксирована 7 декабря: у пострадавших наблюдались судороги, обмороки и острые боли в голове и спине.

"Полная информация, что спровоцировало болезнь, станет известна после того, как центральные ведомства представят свои отчеты. Было установлено, что причиной вспышки является свинец", – заявил представитель штата.

Загадочная болезнь

Неизвестной болезнью заразились свыше 800 человек, один умер. Пациенты жаловались головокружения, боли и внезапную потерю сознания.

По данным властей, всего пострадали более 500 человек, 120 по-прежнему остаются в больницах. Сейчас по факту проводится эпидемиологическое расследование, результаты которого обещают обнародовать уже в ближайшем времени.

Как отмечают индийские СМИ, в округе Западный Годавари, где расположен город Элуру, есть серьезные проблемы с питьевой водой.