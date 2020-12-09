«Ювентус» разгромил «Барселону», «Манчестер Юнайтед» вылетел в Лигу Европы

Источник материала: Tut.by

8 декабря состоялся первый день заключительного тура группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов. Главными событиями стали расистский скандал в матче «ПСЖ» — «Башакшехир», а также очная встреча команд Месси и Роналду в Барселоне.

Скандал в Париже разгорелся после того, как на 14-й минуте резервный судья из Румынии назвал одного из помощников тренера турецкого клуба «черным». После этого команда ушла с поля, а матч был прерван. Подробнее читайте в нашей заметке .

Вторая сенсация — разгром «Барселоны» на ее же поле. «Ювентус» с помощью двух забитых пенальти Роналду и гола Маккенни смог одержать важнейшую победу с нужным счетом 3:0 и при равенстве очков выйти в плей-офф с первого места в группе (в первой игре они проиграли 0:2).



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Еще одной сенсацией стала победа немецкого «РБ Лейпциг» над «Манчестер Юнайтед» 3:2. При том, что в первой встрече они разгромно проиграли англичанам 0:5. Это позволило «Лейпцигу» выйти в плей-офф и неожиданно выкинуть «МЮ» в Лигу Европы, независимо от того, как завершится прерванный матч «ПСЖ».

Питерский «Зенит» так и не смог добиться ни одной победы на этапе. В ничего не значащем для себя домашнем матче с «Боруссией» клуб уступил 1:2 (выигрывая 1:0). А вот «Краснодар» в гостях смог сыграть вничью с «Челси» 1:1 — этот российский клуб отправляется в Лигу Европы.

Результаты остальных матчей:

«Лацио» — «Брюгге» — 2:2.

«Динамо» Киев — «Ференцварош» — 1:0.

«Ренн» — «Севилья» — 1:3.