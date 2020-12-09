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Названы лучшие для жизни города Италии

09.12.2020 06:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы лучшие для жизни города Италии
Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller / imageBROKER.com / Globallookpress.com
Расположенный на северо-востоке Италии город Порденоне возглавил рейтинг муниципалитетов страны, признанных лучшими для жизни. Об этом сообщает Idealista со ссылкой на исследование, проведенное Римским университетом Ла Сапиенца и страховой компанией Cattolica Assicurazioni.

Порденоне был назван лучшим, получив высшую оценку по пяти критериям: условия для ведения бизнеса и работы, окружающая среда, социальное обеспечение, образование, развитие человеческого капитала и безопасность. Далее в списке следуют города Тренто, Виченца, Падуя и Асколи-Пичено.

Коммуна Фоджа (регион Апулия) в свою очередь признана худшей для жизни — она в рейтинге заняла последнее 107 место. Милан расположился на 45 позиции, Рим — на 50 месте, Турин — на 64-м, Неаполь — почти в конце списка, на 103-м месте.

Ранее были определены провинции Италии с самым дешевым жильем. Больше всего доступных предложений недвижимости на Сицилии, выяснили аналитики. В местных провинциях Кальтаниссетта, Энна, Агридженто, Рагуза и Сиракузы квадратный метр в среднем стоит от 724 до 980 евро (64,7-87,6 тысячи рублей). При этом провинцией с самой низкой стоимостью «квадрата» (650 евро, или 58 тысяч рублей) признана Биелла, расположенная у подножия Альп.
 
 
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Порденоне был назван лучшим
 
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