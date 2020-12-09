Источник материала: UDF



Александр Лукашенко. Фото: Александр Астафьев / AP

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко советовал Армении отдать часть Карабаха за 5 миллиардов долларов Офис Саргсяна подтвердил подлинность аудиозаписи их разговора.

На записи Лукашенко называет «слабоватой» позицию Саргсяна, который не хочет передавать Азербайджану семь районов («пояс безопасности») из опасений, что противник начнет войну. Белорусский лидер предлагает направить в Карабах миротворцев ОДКБ, чтобы избежать боевых действий.Саргсян спрашивает, почему он должен «просто так» отдавать территории. «Как просто так? Он заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов [долларов] на первом этапе», — отвечает Лукашенко, очевидно имея в виду президента Азербайджана Ильхама Алиева.На это Саргсян заявляет, что даст 6 миллиардов долларов, чтобы Баку отказался от своих претензий. «От чего? От семи районов? Да ты что?» — удивляется Лукашенко и упрекает собеседника, что тот не хочет решать проблему.Саргсян также говорит, что не может отдать семь районов, поскольку за них погибли 5 тысяч человек. «Ну, и что? У нас погибли 30 миллионов [в Великой Отечественной войне]. Мы что, сегодня с немцами воюем?» — отвечает Лукашенко.В офисе Саргсяна заявили, что принимают как факт публикацию аудиозаписи и воздерживаются от комментариев.27 сентября 2020 года начались бои в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. В ходе войны азербайджанская армия заняла часть территорий НКР, а также получила еще три района в рамках соглашения о перемирии, подписанного конфликтующими сторонами и Россией. На линии разграничения находятся российские миротворцы.