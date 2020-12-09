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4 высокопоставленных чина, за оскорбление которых судят простых белорусов

09.12.2020 06:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

4 высокопоставленных чина, за оскорбление которых судят простых белорусов
Фото: president.gov.by
Фальсификация результатов выборов, насилие и пытки со стороны силовиков, отсутствие наказания для совершивших преступления, а также продолжающиеся репрессии со стороны власти спровоцировали шквал эмоций со стороны белорусских граждан.

Как результат – как грибы после дождя стали возникать уголовные дела за оскорбления представителей власти (статья 369 УК) и президента. Недавно стало известно, что только в одной Гродненской области возникло более 20 дел.

При этом правосудие продолжает работать в одну сторону: Александр Лукашенко и его сторонники также прибегают к оскорблениям, но никакой ответственности за это не несут.
Более того, даже за убийства оппонентов режима не возбуждаются уголовные дела.

На этом фоне власти не стесняются судить тех, кто не смог сдержать своих эмоций.

UDF.BY перечисляет людей, которых прежде всего пытается защитить режим от нападок граждан путем наказания тех, у кого уже сдали нервы.

Александр Лукашенко


4 высокопоставленных чина, за оскорбление которых судят простых белорусов

Фото: tass.ru

Уголовных дел за оскорбление руководителя страны, отказавшегося добровольно уходить в отставку после президентских выборов, становится все больше. Вот несколько примеров.

В Новогрудке задержали двух местных жителей и обвинили их в подготовке лиц к участию в массовых беспорядках, а одному из них вменяют и статью «Оскорбление президента». По версии следствия, мужчина в одном из Viber-чатов «разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес президента».

В Гродно на днях направили в суд дело в отношении инвалида. Согласно обвинению, в июле Юрий Панасюк на своей странице «ВКонтакте» «разместил изображения, содержащие негативную оценку президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., имеющую ненормативную форму речевого выражения, чем публично оскорбил президента Республики Беларусь». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Брагине направили в суд дело в отношении местного жителя, который в августе в приемном покое брагинской больницы публично оскорбил Лукашенко. Сообщается, что в тот момент мужчина был нетрезв.

Юрий Караев


4 высокопоставленных чина, за оскорбление которых судят простых белорусов

Фото: tvr.by

Известно, как минимум, о двух уголовных делах об оскорблении бывшего руководителя МВД.

Жителя Гродно осудили за публикацию в телеграм-канале «Гродно Для Жизни Чат» сообщения с негативной оценкой и ненормативной лексикой в отношении Юрия Караева.

Приговор: два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

В Минске суд рассматривает дело об угрозе и оскорблении бывшего руководителя МВД. Мужчину обвиняют в том, что в августе он позвонил в службу «102» и высказал угрозу применения насилия в отношении Караева, а также использовал в его отношении «оскорбительное выражение».

Дмитрий Балаба


4 высокопоставленных чина, за оскорбление которых судят простых белорусов

Фото: ctv.by

В конце ноября в Минске суд рассмотрел дело в отношении студента, который написал на стенде подъезда по улице Скрипникова оскорбительные надписи, «содержащие негативную оценку» командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабы, под руководством которого силовики проявили жестокость после президентских выборов.

19-летнего парня наказали ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Мать студента назвала полтора года «химии» слишком суровым наказанием, которое может сломать сыну жизнь.

Александр Барсуков


4 высокопоставленных чина, за оскорбление которых судят простых белорусов

Барсуков – справа. Фото: TUT.BY

7 декабря суд рассмотрел дело в отношении молодого минчанина Ивана Артуса, который обвинялся в оскорблении в телеграм-канале бывшего заместителя министра внутренних дел. Обвиняемый рассказал суду, что кто-то опубликовал видео с Барсуковым, который выходит из ЦИП на Окрестина и говорит фразу «издевательств здесь не было». А к тому моменту мужчина уже видел фото избитых людей…

Приговор: два года «домашней химии».

Ранее Барсуков был признан потерпевшим по делу о клевете: в одной из публикаций диджей Владислав Соколовский рассказал, что видел на Окрестина человека, похожего на заммминситра МВД. После возникновения дела на несколько суток был задержан главред «Нашай Нівы» Егор Мартинович.

Другие резонансные дела

В Могилеве суд оштрафовал 37-летнего минчанина за оскорбление командира могилевского ОМОНа: мужчина позвонил ему и нецензурно выражался в его адрес. Минчанин заявил, что «поддался эмоциям из-за происходящего в стране».

В Рогачеве возбуждено уголовное дело за оскорбление в телеграм-канале начальника местного РОВД Олега Скачеляса: авторов постов ищут.

В Минске третьекурсника БГУИР задержали подозрению в оскорблении декана и призывах к забастовке. Согласно сообщению милиции, когда декан факультета сделал замечание и попросил уйти, «в его адрес посыпались оскорбления и угрозы».
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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