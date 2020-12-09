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Нашумевшая чеченская свадьба! Как сегодня живет начальник полиции, женившийся на школьнице

09.12.2020 06:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нашумевшая чеченская свадьба! Как сегодня живет начальник полиции, женившийся на школьнице

За этим союзом следила вся Россия: 17-летняя школьница стала женой 47-летнего начальника местной полиции. СМИ подозревали, что девушку заставили сделать такой выбор или вовсе не спрашивали её мнения. Но на самом деле история оказалась про настоящую любовь.


Нажуд Гучигов охранял школу Хеди-Луизы Гойлабиевой во время выпускных экзаменов. Там он и заприметил юную красавицу, а уже через полгода попросил её руки. Пристальное внимание к их паре было вызвано не столько большой разницей в возрасте, сколько влиятельным положением жениха. Полковник МВД, друг главы Чеченской Республики СМИ сразу заподозрили, что девушку могли заставить вступить в этот брак. 


Разразившийся в СМИ скандал возмутил семью Хеди и саму невесту, они даже подали в суд на журналистку, которая слишком активно выясняла подробности. Свадьба состоялась в 2015 году и, по желанию Рамзана Кадырова, была открытой, чтобы каждый мог убедиться в добровольности этого таинства. 


На праздник пришло множество журналистов, фотографии и видеосюжеты разлетелись по всему Интернету. Многие удивлялись грустному выражению лица невесты. Чтобы объяснить причину такой грусти, надо знать традиции чеченской свадьбы: невеста покидает свою большую семью и родной дом, поэтому ей положено печалиться, а не плясать. За молодых веселятся и танцуют гости. 


Сегодня семья живёт в собственном доме, у них уже двое ребятишек. Нажуд вышел в отставку по достижению пенсии и занимается собственным бизнесом. Хеди характеризует супруга как отличного мужа и потрясающего отца. 



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За этим союзом следила вся Россия: 17-летняя школьница стала женой 47-летнего начальника местной полиции. СМИ подозревали, что девушку заставили сделать такой выбор...
 
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