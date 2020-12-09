|
Нашумевшая чеченская свадьба! Как сегодня живет начальник полиции, женившийся на школьнице
Источник материала: ОНТ
За этим союзом следила вся Россия: 17-летняя школьница стала женой 47-летнего начальника местной полиции. СМИ подозревали, что девушку заставили сделать такой выбор или вовсе не спрашивали её мнения. Но на самом деле история оказалась про настоящую любовь.
Разразившийся в СМИ скандал возмутил семью Хеди и саму невесту, они даже подали в суд на журналистку, которая слишком активно выясняла подробности. Свадьба состоялась в 2015 году и, по желанию Рамзана Кадырова, была открытой, чтобы каждый мог убедиться в добровольности этого таинства.
На праздник пришло множество журналистов, фотографии и видеосюжеты разлетелись по всему Интернету. Многие удивлялись грустному выражению лица невесты. Чтобы объяснить причину такой грусти, надо знать традиции чеченской свадьбы: невеста покидает свою большую семью и родной дом, поэтому ей положено печалиться, а не плясать. За молодых веселятся и танцуют гости.
Сегодня семья живёт в собственном доме, у них уже двое ребятишек. Нажуд вышел в отставку по достижению пенсии и занимается собственным бизнесом. Хеди характеризует супруга как отличного мужа и потрясающего отца.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За этим союзом следила вся Россия: 17-летняя школьница стала женой 47-летнего начальника местной полиции. СМИ подозревали, что девушку заставили сделать такой выбор...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)