|
Реплика «Кубка Святой Ядвиги» появится в экспозиции Новогрудского замка
Источник материала: ОНТ
Реплика так называемого «Кубка Святой Ядвиги» появится в Новогрудке. Сегодня эксперты изучают возможности воспроизведения одного из символов древнебелорусской государственности. Раритет в будущем может стать «сердцем» экспозиции в Щитовой башне замка.
Ещё до великого закрытия мира из-за пандемии отсюда регулярно совершали виртуальные визиты в Эрмитаж. Отдельная витрина – две трети от целой чаши с фигурами грифона, льва, древом жизни. Артефакт в 1253 году мог быть на коронации Миндовга.
Роскошь, достойная королей. В Европе выявлено 25 бокалов такого типа. Датируют X-XIII столетиями. Учёные уверяют – византийское стекло. Из одной мастерской, что тоже возможно. Реликвию обнаружили при раскопках на Малом замке в 1950-60 годах.
Объективно, сегодня – это просто нереально. Даже внутри страны вопрос реституции – неудобный. Ещё в советские годы надежда не умирала. Ленинград передал в Новогрудок несколько сотен из более 30 тысяч находок легендарной экспедиции Фриды Гуревич.
«Гора Миндовга» – согласно преданию, именно здесь был погребён, вместе с золотым троном, первый и единственный король Литвы Летописной. Уже семь веков ищут государеву корону, подарок Папы Римского.
Бывшую резиденцию правителей постепенно облагораживают. Самую старую – Щитовую башню – хотят музеефицировать. Реплика «Кубка Святой Ядвиги» была бы кстати. Один из судьбоносных символов Беларуси, не виртуально, а реально.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реплика так называемого «Кубка Святой Ядвиги» появится в Новогрудке. Сегодня эксперты изучают возможности воспроизведения одного из символов древнебелорусской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)