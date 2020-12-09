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Реплика «Кубка Святой Ядвиги» появится в экспозиции Новогрудского замка

09.12.2020 06:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реплика «Кубка Святой Ядвиги» появится в экспозиции Новогрудского замка

Реплика так называемого «Кубка Святой Ядвиги» появится в Новогрудке. Сегодня эксперты изучают возможности воспроизведения одного из символов древнебелорусской государственности. Раритет в будущем может стать «сердцем» экспозиции в Щитовой башне замка. 


Ещё до великого закрытия мира из-за пандемии отсюда регулярно совершали виртуальные визиты в Эрмитаж. Отдельная витрина – две трети от целой чаши с фигурами грифона, льва, древом жизни. Артефакт в 1253 году мог быть на коронации Миндовга. 

Наталья Жишко, начальник отдела Новогрудского райисполкома: «Знайшлі яе на Навагрудскім замку. Таму, у цяперашні час, мы робім пэўныя захады для таго, каб зрабіць копію. Тэхналагічна гэта непроста.Усё ж такі думаем, што атрымаем чашу Ядзвісі з беларускага “Нёмана”, з Бярозаўскага шклозавода»

Роскошь, достойная королей. В Европе выявлено 25 бокалов такого типа. Датируют X-XIII столетиями. Учёные уверяют – византийское стекло. Из одной мастерской, что тоже возможно. Реликвию обнаружили при раскопках на Малом замке в 1950-60 годах.

Галина Ковальчук, научный сотрудник Новогрудского историко-краеведческого музея: «Бачыла толькі на фотаздымку. “Кубак Святой Ядзвігі” зараз выстаўляецца ў Эрмітажы. Да гэтага часу яго не было, няведаю чаму. Напэўна, сам Эрмітаж зразумеў яго каштоўнасць. Пісалі ліст, каб нам вярнулі гэты кубак. І не толькі гэты кубак. Мы яшчэ хацелі вярнуць іранскую фаянсавую чашу». 

Объективно, сегодня – это просто нереально. Даже внутри страны вопрос реституции – неудобный. Ещё в советские годы надежда не умирала. Ленинград передал в Новогрудок несколько сотен из более 30 тысяч находок легендарной экспедиции Фриды Гуревич.

«Гора Миндовга» – согласно преданию, именно здесь был погребён, вместе с золотым троном, первый и единственный король Литвы Летописной. Уже семь веков ищут государеву корону, подарок Папы Римского.

Бывшую резиденцию правителей постепенно облагораживают. Самую старую – Щитовую башню – хотят музеефицировать. Реплика «Кубка Святой Ядвиги» была бы кстати. Один из судьбоносных символов Беларуси, не виртуально, а реально. 

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Реплика так называемого «Кубка Святой Ядвиги» появится в Новогрудке. Сегодня эксперты изучают возможности воспроизведения одного из символов древнебелорусской...
 
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