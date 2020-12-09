Бывшие друзья среди российских звёзд

Источник материала: ОНТ

Среди российских знаменитостей есть не только любовные расставания, но и истории разрушенной дружбы.

Николай Бандурин и Михаил Вашуков, говорят, поссорились из-за денег. Дуэт у артистов был совместным, да вот только один получал за работу куда больше, чем другой. Друзья попробовали сделать сольные карьеры, но особого успеха на сцене в одиночку не достигли. Пришлось снова работать в паре, но о дружбе больше речь не шла, только сотрудничество и ничего личного.





Ксения Собчак и Анастасия Волочкова были подругами. Дружба разрушилась из-за мужчины. Волочкова увела у Собчак жениха. Долгие годы после этого девушки друг друга не выносили, но в последнее время немного смягчились и даже записали совместное интервью.





Дмитрий Нагиев и Сергей Рост были лучшими друзьями до того момента, как не начались разногласия в творчестве и в денежных вопросах. Актеры обвиняют друг друга, а от теплоты общения не осталось и следа.



Лия Ахеджакова и Людмила Талызина поссорились из-за продолжения фильма «Ирония судьбы». Актрисы дружили со съемок первой части известного кино, а вот в продолжении Ахеджакова сниматься отказалась. Людмила посчитала это предательством, и подруги перестали общаться.









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