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Бывшие друзья среди российских звёзд

09.12.2020 07:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бывшие друзья среди российских звёзд

Среди российских знаменитостей есть не только любовные расставания, но и истории разрушенной дружбы.  

Николай Бандурин и Михаил Вашуков, говорят, поссорились из-за денег. Дуэт у артистов был совместным, да вот только один получал за работу куда больше, чем другой. Друзья попробовали сделать сольные карьеры, но особого успеха на сцене в одиночку не достигли. Пришлось снова работать в паре, но о дружбе больше речь не шла, только сотрудничество и ничего личного. 


Ксения Собчак и Анастасия Волочкова были подругами. Дружба разрушилась из-за мужчины. Волочкова увела у Собчак жениха. Долгие годы после этого девушки друг друга не выносили, но в последнее время немного смягчились и даже записали совместное интервью. 


Дмитрий Нагиев и Сергей Рост были лучшими друзьями до того момента, как не начались разногласия в творчестве и в денежных вопросах. Актеры обвиняют друг друга, а от теплоты общения не осталось и следа. 


 Лия Ахеджакова и Людмила Талызина поссорились из-за продолжения фильма «Ирония судьбы». Актрисы дружили со съемок первой части известного кино, а вот в продолжении Ахеджакова сниматься отказалась. Людмила посчитала это предательством, и подруги перестали общаться. 



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Среди российских знаменитостей есть не только любовные расставания, но и истории разрушенной дружбы.   Николай Бандурин и Михаил Вашуков, говорят, поссорились...
 
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