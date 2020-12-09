Крупный расистский скандал разгорелся в европейском футболе

Во вторник состоялись семь из восьми запланированных поединков шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.



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Одна встреча была прервана в начале первого тайма. В поединке «ПСЖ» — «Истанбул» резервный арбитр из Румынии Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера гостей Пьера Вебо «черным».

В знак протеста турецкая команда покинула поле и отказалась продолжать матч пока Колцеску не исключат из состава официальных лиц матча.

УЕФА оперативно отреагировал на скандал, перенеся доигровку поединка на 9 декабря. В союзе также заявили, что проведут «тщательное расследование», так как «расизму и дискриминации во всех ее формах нет места в футболе».