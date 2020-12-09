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Меркель снова возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

09.12.2020 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.



Список опубликован на сайте Forbes.

Второе место в рейтинге сохранила президент Европейского центробанка Кристин Лагард. На третьей позиции оказалась избранный вице-президент США Камала Харрис.

В первую десятку самых влиятельных вошли также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, меценат и филантроп Мелинда Гейтс, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.



Как сообщалось, в прошлом году Forbes также назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной года - тогда она возглавила рейтинг девятый раз подряд.
 
 
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Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.
 
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