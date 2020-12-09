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Меркель снова возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes
Источник материала: Партизан
Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.
Список опубликован на сайте
Второе место в рейтинге сохранила президент Европейского центробанка Кристин Лагард. На третьей позиции оказалась избранный вице-президент США Камала Харрис.
В первую десятку самых влиятельных вошли также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, меценат и филантроп Мелинда Гейтс, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Как сообщалось, в прошлом году Forbes также назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной года - тогда она возглавила рейтинг девятый раз подряд.
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Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.
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