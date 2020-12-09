Тест-драйв Volkswagen e-Lavida: новый электромобиль по цене Polo 1,4 TSI

Источник материала: Onliner Все современные электрокары можно разделить на две категории. Первая — модели, созданные с чистого листа на «электрических» платформах. Вторая категория — электромобили, построенные на базе ДВС-моделей. Несмотря на то что название Volkswagen Lavida многие из вас слышат впервые, этот EV относится ко второй категории. Дело в том, что Lavida — это китайская модель, не продающаяся в Таможенном союзе, ЕС или США. По своей философии автомобиль ближе всего к Volkswagen Jetta или Golf. Впрочем, бензиновая «Лавида» белорусам вряд ли будет интересна, чего не скажешь об электромодификации. Она, кстати, называется e-Lavida. Недавно в Беларусь приехал первый экземпляр данного электромобиля, и мы не упустили шанс познакомиться с этой новинкой поближе. Это действительно интересная модель, ведь речь идет о сегменте доступных электрокаров, спрос на которые у нас быстро растет. Стоит машина чуть дороже, чем топовая версия Volkswagen Polo 1,4 TSI. Заинтригованы? Мы тоже!

Что за Lavida?

Внимательные читатели должны помнить, что мы уже делали тест-драйв электрокара Volkswagen по цене хорошо укомплектованного бюджетного седана — в августе этого года выходила статья про eUp . Но для белорусского автолюбителя Up все же маловат. Впятером разместиться проблематично, выглядит как прокатная машинка из парка Горького, да и урожай с дачи не привезешь — крохотный багажник занят толстенным зарядным кабелем.





А вот e-Lavida — это уже более серьезный автомобиль. Модель является полноценным седаном С-класса с нормальным багажником и просторным вторым рядом. Бензиновая Lavida нынешнего (третьего) поколения дебютировала на рынке Китая в 2018-м. Электрическая модификация появилась годом позже. Машину разрабатывали немцы, но производство налажено на китайском заводе FAW-Volkswagen. Актуальная Lavida III построена на MQB-архитектуре, и элементы подвески здесь почти полностью дублируют ходовую соплатформенных моделей Volkswagen и Skoda, которых хватает на нашем рынке. С запчастями проблем не должно быть.





Для справки отметим, что помимо электрической версии китайцам доступны модификации с бензиновыми двигателями объемом 1,5 (атмосферный) и 1,4 (турбо) литра. Есть 5-ступенчатая «механика» и классический «автомат» на 6 ступеней. Привод — только передний.





Батарея на 38,1 кВт·ч — это много или мало?

Если бы не зеленые номера, сложно было бы догадаться, что это электромобиль. «Лавиду» в потоке скорее примут за новую Jetta, нежели за китайский электрокар. От бензинового седана e-версия отличается незначительно. Есть пару «электрических» шильдиков. Под задним бампером убрали выемки под выхлопную систему. В остальном машина повторяет экстерьер бензиновой Lavida. Стилистика здесь типичная для Volkswagen конца 2010-х. Кто-то назовет экстерьер седана скучным, кто-то — консервативным. Откровенно отталкивающих элементов дизайна у «Лавиды» нет, как и нет деталей, которыми хочется восхищаться.





Если заглянуть под капот, то становится понятно, что это не совсем обычный автомобиль. Здесь расположен 136-сильный электромотор, развивающий приличную тягу в 290 Н·м. Этот же силовой агрегат установлен на глобальную версию Volkswagen eGolf. Под задним диваном разместили батарею емкостью 38,1 кВт·ч. По современным меркам это очень маленький тяговый аккумулятор для такого крупного седана. Здесь будет уместно назвать стоимость e-Lavida. Под ключ в Минске данный аппарат в топовом исполнении обойдется в 18,7 тыс. долларов. Наивно ждать, что за такие деньги вы получите батарею как у «Теслы». Габаритная длина e-Lavida — 4670 мм. Машина на 2 см короче Model 3. Размер колесной базы — 2680 мм.





Салон почти как у бензиновых Volkswagen

Интерьер здесь на 97% унифицирован с ДВС-версиями Lavida и имеет множество знакомых по Volkswagen Jetta и даже Polo элементов. Салон не вызывает такого вау-эффекта, как интерьер того же Xpeng P7 , но зато здесь все более привычное — чувствуешь себя как дома. А самое главное — на автомобиль установлена глобальная прошивка и все меню мультимедийной системы переведено на английский язык. Концерн VAG перевел даже программные ошибки, выскакивающие на дисплее. Часто у китайских машин переведена только основная оболочка развлекательного комплекса, и как только что-то идет «не по плану», приходится открывать Google Translate. Здесь же вы не увидите ни одного иероглифа.





Руль, оформление центральной консоли, блок климат-контроля и даже приборная панель схожи с другими моделями Volkswagen предпоследнего поколения. Рядом с селектором режимов езды («коробка передач») — клавиша электромеханического ручника, отключение Auto Hold и блок управления режимами. Есть три настройки силовой системы — Normal, Eco и Eco+. О них чуть ниже.















Найти удобное положение за рулем e-Lavida не составит труда. Водительское кресло имеет широкий диапазон регулировок. Руль можно настроить как по вылету, так и по углу. К эргономике серьезных претензий нет. По-фольксвагеновски здесь все на своих местах. Центральный подлокотник имеет изменяемый угол. Можно настроить так, чтобы по высоте он совпадал с дверным подлокотником.





На тоннеле — два цепких подстаканника и бокс для смартфона. Автомобиль имеет официальную поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Синхронизация производится по проводу. «USB-пуповина» расположена у подножья экрана. Не лучшее место. Штатная навигация думает, что Прилуки — это деревня возле Шанхая. К счастью, можно использовать карты Google.







Приборную панель перекроили под электрическую силовую установку. Спидометр расчерчен всего до 160 км/ч. В 1990-х дети засмеяли бы. Вместо тахометра — аналоговая стрелка с указанием потребляемой энергии (в процентах). Иконку бензобака заменили на логотип аккумулятора. Экран бортового компьютера такой же, как у старой Jetta, но вместо расхода топлива здесь, само собой, — количество потребляемых «киловатт» на 100 км (или в час, если машина стоит). В общем, с интерфейсом e-Lavida за пару минут разберется даже тот, кто ни разу не сидел в электромобиле.





На втором ряду места хватает, но не помешал бы подогрев дивана. В электрокаре очень холодно! Объем багажника — более полутысячи литров. Другими словами, e-Lavida — очень практичный автомобиль.





Как едет?

Производитель обещает, что e-Lavida разгоняется до сотни за 8,5 секунды. Но по ощущениям машина медленнее турбоверсии Polo. Возможно, дело в холодной батарее, из-за которой система ограничивала тягу электродвигателя. Нет, не подумайте, что электрокар совсем уж плохо разгоняется. Потенциальные покупатели этого автомобиля вряд ли будут пересаживаться на него с AMG-моделей, поэтому для обычной городской эксплуатации отдачи электромотора будет более чем достаточно. Просто не ждите здесь взрывной динамики.





Ехать на машине по городу приятно. Как и любой другой электромобиль, e-Lavida радует мгновенным подхватом и линейной зависимостью темпа ускорения от движения правой ноги. В режиме D седан ведет себя как обычный бензиновый автомобиль. Газуешь, рулишь, тормозишь. Если же перевести селектор в положение В (Brake), то активируется система рекуперации, и тогда при отпускании газа машина заметно притормаживает. Если хорошо читать дорожную обстановку, весь город можно проехать в «одну педаль». Подвеска настроена как у Jetta или Octavia. Иными словами, автомобиль собранный и достойно ведет себя на средних и высоких скоростях.





Шумоизоляция не лучшая в С-классе. Из-за отсутствия шума из-под капота, отчетливо слышны звуки с улицы. Порадовала система предупреждения о фронтальном столкновении. Возможно, если бы не она, нашему фотографу пришлось бы менять свою Subaru на разбитый электрокар Volkswagen. Как упоминалось выше, у автомобиля есть три основных режима езды. В Normal машина гоняет во всю мощь. В Eco программно ограничивается подача тяги на ведущие колеса, а Eco+ включает еще и экономрежим печки. Даже в минус 3,5 задубеешь!

К слову, седан показался очень холодным и в остальных режимах. Мы даже заезжали на АЗС погреться (какая ирония судьбы). Когда зимой в прогретом бензиновом автомобиле ты ставишь на климат-контроле 22 градуса, тебе уже через пару минут будет жарко. В случае с e-Lavida прошел добрый час, пока салон прогрелся. После остановки машина быстро остывает.





Запас хода и зарядка

В сильные морозы e-Lavida лучше загнать на теплый паркинг и поездить пару дней на такси. И дело не только в холодном салоне. По паспорту запас хода этого электромобиля — 278 км. Можете забыть это число. Вряд ли вам удастся проехать хотя бы 230 км на одном заряде. Зимой реальный запас хода составит 100—120 км. Одна печка потребляет 4,5—5 кВт·ч (после прогрева — 3 кВт·ч).





Как и другие электрокары, прибывающие к нам из Китая, e-Lavida имеет разъемы для медленной и быстрой зарядки. Штекер Type 2 придется переделывать, а для быстрой зарядки CHAdeMO нужен переходник. От бытовой розетки зарядить этот Volkswagen можно примерно за 12 часов. Если ваша машина всегда ночует в гараже — это лучший вариант.

Вывод

Вы просили доступный электромобиль? Так вот он! Модель не воспринимается чужеродной и по сути является обычным недорогим Volkswagen, просто с электродвигателем вместо ДВС. Из-за маленького запаса хода e-Lavida не подходит на роль единственной машины в среднестатистической белорусской семье. Но как второй автомобиль для исключительно городской эксплуатации — хороший вариант. Также модель подойдет для тех, кто хочет за небольшие деньги попробовать, что такое электрокар.





Каждый год (или 10 тыс. км) машина будет проситься на инспекционный сервис, то есть назойливо напоминать вам о нем надписями на бортовом компьютере. Скинуть «чек» можно в Минске — эту услугу предоставляют продавцы китайских электромобилей. По регламенту раз в 40 тыс. необходимо проверить жидкости. С этим проблем быть не должно — даже у белорусского дилера Volkswagen наверняка выполнят данную услугу. Раз в 80 тыс. не помешает глянуть тормозную систему. Если активно пользоваться системой рекуперации, то колодки прослужат очень долго. Остается открытым вопрос с гарантией: если у автомобиля выйдет из строя какой-нибудь элемент силовой установки — за чей счет (и где) будет производиться ремонт? Подождем первых отзывов от реальных покупателей новых китайских EV. Первая e-Lavida, кстати, уже продана.

Благодарим компанию ООО «Эйжа ЭВ Моторс» за предоставленный для теста автомобиль.