Принимаем новостройку со специалистом: таунхаус в дорогой «Зеленой гавани»

Источник материала: Onliner Ровные стены, крепкая стяжка, «здоровые» окна — мечта любого дольщика, отдавшего кровные денежки за обещание застройщика возвести квадратные метры. Однако зачастую новоселам приходится познавать премудрости стройки в формате «ожидание — реальность», составляя после осмотра длинные списки недочетов и месяцами выбивая их исправление. И чтобы каждый потенциальный покупатель жилья знал, чего можно ждать от минских девелоперов, Onliner вместе с «Эво Лэндом» проводит «публичную» приемку новостроек. Сегодня в нашем объективе жилой комплекс класса люкс — «Зеленая гавань». Закрытый загородный ЖК вырос в 3,5 км от МКАД, возле единственного в стране гольф-поля, и сразу же сразил белорусов ценами на жилье и оригинальной архитектурой. Разбираемся, за что люди платят сотни тысяч рублей и стоит ли оно того.





Из «двушки» в таунхаус

Долгое время все происходящее в «Зеленой гавани» было покрыто завесой тайны — расстояние, забор и КПП отсекали лишних людей, а до официальной экскурсии доходили только те, кто действительно был заинтересован в объекте. Поэтому большинство довольствовалось рендерами и рассказами. И только в начале июня этого года ЖК показали широкой общественности. При этом на тот момент полностью готовым были только коттеджи — жилье для очень обеспеченных соотечественников. Таунхаусы и лайнхаусы еще строились, многоквартирные дома и вовсе были в зачаточном состоянии. Как говорится, к себе не примеришь.

Но вот прошло совсем немного времени, и мы можем оценить один из таунхаусов. Владельцами 127-метровой квартиры и небольшого участка земли стали минчане Иван и Юля, которые до этого не имели дела с новостройками.









— Мы всегда покупали жилье на «вторичке» — сначала однокомнатную квартиру, потом «двушку». Все они были с ремонтом, мы максимум делали «косметику». А поэтому что такое глобальные работы, когда надо делать все — от пола до потолка, понятия не имеем. Это немного пугает из-за масштабов, но в то же время радует — наймем дизайнера, сделаем именно так, как нам хочется, — делится переживаниями Юля.

Переезд за город для семьи с детьми — не самая легкая задачка: школа, дополнительные кружки, визиты в поликлинику — все это становится географически дальше и физически сложнее в исполнении. Без машины и вовсе никуда. И все же супруги решились на этот шаг — метров уже не хватает.





— Прежде чем остановить свой выбор на «Зеленой гавани», мы изучали разные варианты, — вспоминает Иван. — Начали по традиции с квартир. Но не нашли ту самую — чтобы сошлись планировка, место и цена. Важный момент: дети у нас разнополые, разница в возрасте у них пять лет, поэтому каждому нужна своя комната. Плюс для нас с Юлей спальня, затем еще общее пространство, кухня. «Квадратов» набегало много. И если в объявлениях проскакивали какие-то симпатичные с виду предложения, то цена на них фигурировала такая, что за те же деньги можно было купить целый дом.

Затем мы стали присматриваться к коттеджам в пригороде. Но отмели этот вариант, так как возникало слишком много вопросов — как работает транспорт, кто чистит дороги, обслуживает сети? Понятно, что люди живут в своих домах и счастливы, но мы что-то не решились.

«Зеленая гавань» же понравилась внешне: ухоженная территория, дома в общем стиле, прозрачные заборы. Плюс здесь есть своя обслуживающая организация, которая будет решать все коммунальные вопросы. Но главная «зацепка» для нас — свой участок, пусть и небольшой. Сделаем террасу, поставим столики — будем чай пить на свежем воздухе. Детям разнообразие, собаке радость — одни плюсы.





Когда минчане заключали договор с застройщиком, их панельный таунхаус уже был частично выстроен — стояла коробка, рабочие занимались остеклением. У пары была возможность зайти внутрь, так что покупали уже не кота в мешке, а вполне конкретный вариант, который был исхожен своими ногами и осмотрен собственными глазами.

Закрытый жилой комплекс — не то место, где можно было урвать метры по дешевке. На старте коттеджи продавали от $217 000 по курсу, по мере продвижения проекта цена росла. С таунхаусами примерно та же история: еще в июне стало известно, что цены на них будут варьироваться от $165 000 до $178 000 по курсу — в зависимости от исполнения (монолит или панель) и размеров участка.





Минчане за свой будущий дом отдали $165 000 — часть суммы внесли собственными деньгами, на другую взяли кредит. В пересчете на один квадратный метр выходит вроде бы не так и много — почти $1300 в эквиваленте только за бетон. За некоторые новостройки в Минске просят больше, а ведь тут еще и участок земли есть.

— Даже не знаю, когда мы возьмемся за ремонт, — рассуждает Юля. — Сдать дом должны были только следующим летом, то есть в этом направлении мы даже не думали: еще успеется, найдем и дизайнера, и мастеров. Но получилось так, что ключи мы заберем на полгода раньше, поэтому придется двигаться и решать неожиданные вопросы.

Стоит ли таунхаус своих денег?

127 квадратных метров, обладателями которых стали Иван и Юля, разделены на два уровня. На первом находятся прихожая, гостиная с кухонным оборудованием и выходом на участок, топочная, гостевой туалет. На втором — два санузла и жилые комнаты (большое общее пространство супруги планируют разделить на две детские). Лестница на радость пары уже отлита, и в ней даже сделаны закладные, чтобы без проблем можно было монтировать перила.













— Разговор о качестве начнем снизу вверх, — ориентирует Александр Скок, специалист «Эво Лэнда». — Стяжка сделана хорошо, перепады если и есть, то минимальные, поэтому вы можете укладывать любое напольное покрытие без какой-либо дополнительной подготовки. На втором этаже точно такая же ситуация.

По стенам: серия домов новая, опалубка свежая, ее еще не повело в разные стороны, поэтому у меня вообще нет никаких вопросов. Если же где-то встречались какие-то бугорки, то рабочие их сошлифовывали — следы можно заметить на кухне. Монтаж также выполнили хорошо — нигде ничего не завалили. Этими стенами, говоря в шутку, можно проверять ровность прави́ла. Штукатурить их точно не нужно: проклеиваете швы, и можно сверху шпаклевать под обои или покраску, как вы решите.

Перегородки для топочной и санузлов возведены застройщиком из гипсовых пазогребневых блоков. Кладка ровная, претензий нет. Хозяева сами решат, оставить ли этот материал в качестве основы или все разрушить и возвести стены из кирпича, который, считается, лучше подходит для помещений с повышенной влажностью.













Электрика находится в исправном состоянии, радиаторы установлены правильно и ровно, вентиляция работает, но на втором этаже все же лучше озаботиться наличием принудительной системы.

Обращает на себя внимание то, что красивый и модный таунхаус не имеет холодного тамбура, о важности которого так много говорят архитекторы. Но проект есть проект: если тамбур не заложен, его и не будет, тем более что это не обязательная норма. Скажется ли его отсутствие на эксплуатации квартиры и не будет ли промерзать железная дверь, покажет уже ближайшая зима.



















Также специалист советует не торопиться с облагораживанием участка: за наделом лучше понаблюдать в течение года, выявить слабые места (если они есть) и потом уже принимать меры либо со спокойной душой вкладывать деньги в благоустройство.

— По окнам: несколько стеклопакетов можно отправить под замену — если вам мешают, бросаются в глаза царапины, то застройщик должен заменить стеклопакеты на новые, — добавляет Александр. — Некоторые же моменты можно решить просто переворачиванием стеклопакета с ног на голову: таким образом небольшие нюансы перестанут быть в поле зрения и совершенно точно не будут вас раздражать.

























На всякий случай предупрежу: штукатурить и красить такой потолок бессмысленно, по стыку плит всегда будут бежать трещины. Поэтому ваш вариант — гипсокартон или натяжной, чтобы потом не расстраиваться.





— Думаю, этому таунхаусу можно поставить девять баллов, — завершает осмотр специалист «Эво Лэнда».









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