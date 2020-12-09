Выбираем телевизор с мастером по ремонту

Источник материала: Onliner Еще пару лет назад советы по выбору телевизора можно было начинать со слов «4K пока не слишком распространено, поэтому переплачивать за высокое разрешение особого смысла нет». Если источником сигнала для картинки является ТВ-приставка одного из белорусских операторов, вероятно, ничего не поменяется. Но если у вас есть подписки на всякие Netflix, Apple TV+ или прочие стриминговые сервисы, ситуация иная. Само собой, наличие дома современных игровых приставок диктует необходимость купить 4K-телевизор.

Выбирая телевизор, стоит отдавать себе отчет в том, что он останется с вами очень надолго (если не сломается бесповоротно). Так что экономить нужно, но с умом. Именно поэтому наша рекомендация — при крупных диагоналях выбирать телевизор с разрешением 4K , а не морально и технологически устаревшее Full HD и меньше. Отметим, что в данном случае речь идет не о телевизоре «на кухню» — это другая история.

Останавливаться на вопросе разрешения подробно не будем.





А вот 8K-телевизоры сегодня в той фазе, когда они дороги и все еще не нужны. Только если у вас есть «лишние» деньги и желание заработать очков престижа, можно смотреть в их сторону и готовить толстый кошелек к похуданию (хотя есть и доступные варианты). А вот контент придется подождать.

Теперь — базовые советы по выбору телевизора домой для тех, кто не готов «закапываться» в технологиях. Также мы попросили Василия, мастера по ремонту телевизоров (вот его страница на «Барахолке» Onliner), рассказать о некоторых слабых местах этих устройств.

Размер диагонали

Когда-то считалась эффективной формула определения «удобной» диагонали дисплея. Необходимо диагональ в сантиметрах умножить на коэффициент 2,5—3, после чего получим комфортное расстояние от зрителя до экрана. К примеру, 50-дюймовый телик «должен» стоять на отдалении около 3,8 метра от зрителя. Однако данная формула была актуальна для Full HD. Если вернуться в современную реальность, это скорее показатель максимального, а не минимального удаления.

Почему? Спросите геймеров: они сидят хорошо если в паре метров от экрана — иначе неудобно. Погружаться в кино также приятнее, оказавшись близко к картинке, когда она занимает почти все поле зрения. Главное, чтобы голова не заболела.

Если источник видео «так себе» (например, низкое разрешение транслируемого IPTV), на большой диагонали и с близкого расстояния вы будете наблюдать огромные «пиксели», мутные лица и расплывшиеся надписи. Не поможет и искусственный интеллект, подчищающий буквы .

Коротко: чем выше разрешение матрицы при подходящем разрешении исходного видеосигнала, тем ближе к телевизору с большой диагональю можно сидеть.





Выбор диагонали — отчасти субъективный аспект. Как показывает практика, если 50 дюймов кажутся большим размером экрана, через полгода захочется 55 или 60 — дело привычки. Есть два момента: цена и размер помещения, где будет стоять телевизор. В магазине обычно много пространства, и диагональ теряется, телевизор выглядит меньше, чем в комнате. Сейчас при наличии средств «модными» для «обычной» квартиры можно назвать диагонали от 50 до 65 дюймов .

По словам Василия, в его практике чаще встречаются телевизоры меньших диагоналей.

— 32—43 дюйма — самые ходовые, их процентов 80. Те, что больше, попадаются на порядок реже, — говорит он и предполагает, что это отражает распространенность популярных моделей среди потребителей.

Тип матрицы

Можно обойтись двумя основными типами: OLED и ЖК разных типов с LED-подсветкой. Считается, что OLED превосходит «обычные» ЖК по насыщенности и качеству картинки, у него черный — это по-настоящему черный, да и с белым, как правило, проблем нет.

На телевизорах с LED-подсветкой пишут LED TV, и кого-то это вводит в заблуждение: матрица в этом случае будет «обычной» VA или IPS . То есть OLED и LED TV — это не одно и то же. Аналогично с технологией QLED: это VA-матрица с дополнительным «квантовым» слоем и LED-подсветкой.

В дорогих моделях QLED может оказаться «почти таким же», как OLED, однако углы обзора все равно страдают, как и цветопередача (исключения, возможно, есть ). QLED (как и VA) в сравнении с OLED выигрывает за счет яркости, но проигрывает в равномерности подсветки (заметно в однотонных сценах).





LED-подсветка может размещаться по бокам экрана (чаще всего) либо под всей поверхностью дисплея, разделенного на зоны (картинка качественнее). Технология позволяет получить 4K-телевизор по более приемлемой цене — OLED с аналогичными разрешением и диагональю окажется дороже.

Коротко: OLED предлагает дорогой, но сочный цвет, отличный черный, белый и тени, он хорош для динамичных сцен. Зато яркость у него ниже, иногда говорят об опасности «выгорания» на статичной картинке.

ЖК с LED-подсветкой доступен в очень разных ценовых диапазонах, он яркий, но без дополнительных технологий улучшения картинки показывает себя не очень в динамичных сценах, углы обзора хуже. Перфекционисты почти наверняка захотят OLED.

HDR

Сейчас сложно найти телевизор без этой технологии, даже в бюджетном сегменте заявлена поддержка HDR — расширенного динамического диапазона. Однако его возможности проявляются на высоких разрешениях, наличие совместимости на устройствах с HD-картинкой и низкой яркостью экрана несколько удивляет (однако такие модели существуют).

Преимущество HDR в том, что эта технология позволяет добиться лучшего качества изображения, обработать яркие и темные места, сделав их более «смотрибельными». Помимо HDR (обозначается как HDR10), есть более дорогой вариант — Dolby Vision.

Часто телевизоры могут «имитировать» HDR, когда в действительности источник его не имеет. В таких случаях картинка может стать хуже: появятся «выгоревшие» области и странная цветопередача. Хотя даже в случае нативной поддержки HDR особенную разницу увидеть непросто, но в некоторых случаях краски играют по-новому.

Коротко: поддержка HDR и его аналогов есть в большинстве современных телевизоров. Начиная со среднего ценового диапазона он более-менее оправдан, в дешевом сегменте — вряд ли. Совместимость с Dolby Vision — дополнительный плюс.





Герцы и контраст

Чем выше у телевизора этот показатель, тем лучше: если выбор стоит между 50 (60) Гц или 100 (120) Гц, киноманам стоит отдать предпочтение второму варианту. На практике это означает более качественную картинку в динамичных сценах, но если источник имеет соответствующую поддержку. Если нет, разница будет незаметна.

В бюджетном сегменте обычно речь идет о 50 (60) Гц. Можно также встретить маркетинговое обозначение effective refresh rate — например, 100 (120) Гц. На деле это те же 50 (60) Гц с программными «бустерами».

Что касается контраста, здесь все не так просто: разные производители используют собственные шкалы. Поэтому сравнить показатель контраста между вендорами сложно. Здесь скорее нужно принять как данность: в дорогом телевизоре наверняка будут лучше и матрица, и подсветка, а значит, и характеристики, в том числе контрастность, яркость.





Как пояснил Василий, самая частая поломка связана именно с матрицами.

— Как правило, вылетает подсветка. Наверное, больше половины поломок связано именно с этим. Сложно сказать, какие бренды ломаются чаще — вопрос скорее в том, чего у людей больше на руках. Самый массовый телевизор в Беларуси, наверное, LG , потом идет Samsung , за ними — различные китайские бренды, потом Philips и Sony . «Соньки» дорогие, поэтому их немного.

Ломаются вовсе не «древние» телевизоры. По словам нашего собеседника, часты случаи, когда устройства едва дорабатывают гарантийный срок:

— Много таких случаев стало. Сейчас мне постоянно звонят по телевизорам 2018 года: два года прошло — и начинает подсветка вылетать.

Кроме того, часто бьют матрицы. В большинстве случаев это покупка нового телевизора: ремонт не имеет смысла.

Бывали и забавные случаи. Василий рассказывает, что пару раз в год свою лепту вносят коты, которые умудряются справить нужду на тонкую электронику.

— Бывает, дети заливают. Была история: у людей собака была, к ним в гости с друзьями еще одна пришла. Они начали играть, какую-то швабру по квартире таскали — расколотили телевизор.

У современных теликов внизу матрицы идут шлейфы, приклеенные к ней пленкой. Бывает, домохозяйки берут влажную тряпку и протирают телевизор. Вода стекает вниз между стеклом и рамкой и закорачивает шлейфы. А это очень трудоемкая поломка, исправить которую в Минске могут пару человек.





Разъемы, интерфейсы, интернет

Это скрытые от глаз, но важные компоненты. Порты HDMI версии 2.0 и новее (но лучше 2.1) обеспечат скорость передачи данных для внешних источников 4K-сигнала. Их лучше побольше — чтобы подключать периферию: игровую консоль , ТВ-приставку , компьютер, саундбар .

HDMI 2.1 , в свою очередь, поддерживает дополнительные «фичи», например VRR (адаптивная синхронизация частоты кадров в играх и телевизоре), ALLM («игровой» режим для минимизации задержки сигнала), 120 Гц при 4K и некоторые другие. PlayStation 5 и Xbox Series X также используют этот стандарт. Проблема: HDMI 2.1 пока не слишком распространен и присутствует в дорогих моделях.

Ethernet нужен для подключения к интернету телевизоров со Smart TV — обычно он предлагает более стабильную связь. Если у вас дешевый операторский роутер, встроенный в телевизор Wi-Fi (когда он есть) может работать нестабильно. Это будет особенно заметно на «тяжелом» контенте. Кроме того, дешевые роутеры работают в диапазоне 2,4 ГГц, в многоквартирном доме он будет забит под самый верх, что тоже негативно сказывается на связи. То же касается телевизора, если он не поддерживает диапазон 5 ГГц.

Еще остаются антенный вход, RCA (для подключения некоторых типов техники), оптический выход, разъем для модуля DVB CAM (для доступа к цифровому ТВ без приставки), набор из USB. Последние потребуются для подключения флешек, кто-то захочет присоединить мышь или иные девайсы. На практике это уже менее востребованный интерфейс, чем HDMI.





Среди достаточно регулярных проблем — неработающий звук или Wi-Fi, отсутствие питания и — достаточно неожиданно — поврежденная прошивка. В последнем случае неполадка иногда возникает даже без участия пользователя: со временем может начать сбоить встроенный накопитель с программным обеспечением.

— Это примерно то же самое, что и флешки, которые рассчитаны на определенное количество циклов чтения/записи. Периодически сталкиваемся с таким.

Из заменяемых деталей чаще всего достается основной плате.

— Бывает, народ неаккуратно вставляет HDMI, а сейчас все заведено прямо на плату. Что-то спалил… Отдельно менять — много головной боли, немногие умеют. Поэтому меняем плату. Достаточно частая поломка.



Сгоревший блок питания от телевизора Samsung

Василий добавляет, что иногда выламывают антенный разъем (да, ими тоже пользуются). Блоки питания также летят: это могут быть проблемы с проводкой и самим компонентом. Популярная проблема последнего времени — модуль Wi-Fi:

— Такое случается даже у свежих телевизоров, есть те, что еще на гарантии. У ряда моделей шлейф на главную плату некачественный, у некоторых сами модули «дохнут». В ряде случаев происходит сбой ПО.

Во сколько обходится ремонт? Неисправность главной платы — самая дорогая поломка после экрана. В зависимости от модели телевизора ремонт может стоить от 100 до 400 рублей. Бывает дешевле и дороже, но крайне редко. Василий говорит, что это зависит от стоимости телевизора. Чинить «старичков», которым по 10 лет, можно, даже «плазма» встречается, однако запчастей для них днем с огнем не сыщешь, да и дорого — нередко клиенты отказываются.

4K-телевизоры уже встречаются в практике Василия, но не слишком часто. По его опыту, обычно у них выходит из строя главная плата.

— Причины разные, в том числе перегрев. Там четырехъядерные процессоры, а охлаждение — «никакая» металлическая пластинка. Наверное, зависит от того, насколько активно ты пользуешься устройством. Если кто смотрит обычные каналы, работать будет долго. А если нагружать, выйдет из строя быстрее.





Умные функции

Уж не знаем, какая там статистика по востребованности функций Smart TV: часто продвинутая аудитория заводит себе телеприставку (Apple, Xiaomi или любую из сотен других) и пользуется ими, а встроенный браузер и приложения для ТВ игнорирует. Хотя, конечно, есть исключения, так как крупные стриминговые сервисы присутствуют для разных платформ «умного ТВ».

Не ожидайте от телевизоров высокой производительности этих функций: железо телевизора предназначено для обработки видеосигнала и звука, а не обеспечения плавности меню. По этой причине даже в дорогих моделях можно столкнуться с подтормаживаниями оболочки Smart TV.

Что касается собственно платформы, есть фирменные, среди которых наиболее популярны webOS от LG и Tizen от Samsung, а также Android TV (частый гость на телевизорах Sony и ряде других). У первых двух существуют собственные каталоги приложений, набора которых достаточно для обычного юзера. Android TV в теории предлагает больше, однако это не является основополагающим фактором при выборе.

Производители регулярно обновляют линейки, снимая с производства устаревающие модели. В этот момент появляется возможность купить достаточно продвинутое устройство дешевле. Да, это не будет сверхсовременная модель с новыми функциями — главное, решить, нужны ли они.

Что касается долговечности, то Василий считает, что теория «Дешевое — ненадежное, дорогое — надежное» уже не работает.

— Сейчас, по-моему, и то, и то «ломучее». В плане надежности сейчас все примерно одинаково, а у дорогих моделей просто наворотов больше, — резюмирует он.





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