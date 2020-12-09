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Во Франции разбился вертолет

09.12.2020 08:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции разбился вертолет

На востоке Франции потерпел крушение вертолет воздушной навигационной службы, погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию телеканала BFM.

Трагедия  случилась около 19:00 по местному времени недалеко от Альбервиля, в городе Бонвийяр (департамент Савойя).

Во время крушения на борту было шесть человек. Пятеро погибли, пилот успел катапультироваться, но получил серьезные травмы. В спешном порядке организована поисково-спасательная группа, в которую вошли более 40 человек.

Туман осложняет поиски. О причине крушения не сообщается.

 

 

Фото скриншот видео BFM

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На востоке Франции потерпел крушение вертолет воздушной навигационной службы, погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию телеканала BFM....
 
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