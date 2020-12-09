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На среду объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Погода на территории Беларуси остается под влиянием западной периферии антициклона с центром над Европейской территорией России.
По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами выпадет снег.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.
Погода в регионах:
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Погода на территории Беларуси остается под влиянием западной периферии антициклона с центром над Европейской территорией России.
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