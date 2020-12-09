ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На среду объявлен желтый уровень опасности

09.12.2020 08:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Погода на территории Беларуси остается под влиянием западной периферии антициклона с центром над Европейской территорией России.

На среду объявлен желтый уровень опасности

По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами выпадет снег.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.

Погода в регионах:

  • Брест -1..-3°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск -3..-5°C (без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель -3..-5°C (вероятность осадков 10-15%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Гродно -2..-4°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев -3..-5°C (без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Минск -1..-3°C (вероятность осадков 10-15%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода на территории Беларуси остается под влиянием западной периферии антициклона с центром над Европейской территорией России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праваабаронцы: колькасьць палітычна матываваных крымінальных спраў у Беларусі з пачатку выбараў перавысіла 900
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика