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Литва наградит Премией свободы демократическую оппозицию Беларуси

09.12.2020 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Специальная комиссия литовского парламента приняла решение наградить Премией свободы за 2020 год демократическую оппозицию Беларуси.

Литва наградит Премией свободы демократическую оппозицию Беларуси

«Мы выбрали демократическую оппозицию Беларуси, она получила большую поддержку комиссии», — сказала BNS глава комиссии, депутат Сейма Пауле Кузмицкене.

По мнению членов комиссии, Премия свободы «будет осмысленным поощрением, зажжет огонек надежды для белорусов на то, что действительно за свободу стоит и следует бороться».

Кто именно из представителей оппозиции станет лауреатом станет известно несколько позже.

Сейм Литвы учредил Премию Свободы 15 сентября 2011 года, приняв специальный закон. Премия составляет 5 тыс. евро. Она вручается ежегодно, 13 января на торжественном заседании парламента, в День защитников свободы Литвы, напоминает DELFI.

 
 
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Специальная комиссия литовского парламента приняла решение наградить Премией свободы за 2020 год демократическую оппозицию Беларуси.
 
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