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Россия создает пункт ВМФ в Судане

09.12.2020 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия создаст в Судане пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ. Соответствующее соглашение от 1 декабря было обнародовано на Официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 8 декабря.

Согласно этому документу, Россия сможет размещать в Судане до четырех военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой, а также ввозить и вывозить из пункта ВМФ любое вооружение, боеприпасы, оборудование, материалы и другое имущество, необходимые для функционирования базы. В то же время максимальная численность российских военнослужащих и гражданского персонала на этом объекте военного флота России в Судане не будет превышать 300 человек.

В соглашении двух стран сказано, что создание в Судане пункта МТО ВМФ России "отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств", передает DW.

Подписанное соглашение будет действовать в течение 25 лет. Если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие не менее чем за один год до истечения очередного периода, оно будет автоматически продлено на дальнейшие 10 лет.

С 2016 года Россия получила три предложения о размещении военной базы в Африке: в Восточной Ливии, Сомалиленде и Судане.

 
 
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Россия создаст в Судане пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ. Соответствующее соглашение от 1 декабря было обнародовано на Официальном...
 
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