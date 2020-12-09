(в)Рунет: «Сейчас необходимо иметь очень точное понимание, что именно происходит в Беларуси»

Источник материала: Салiдарнасць

В рамках проекта «(в)Рунет – о выборах в Беларуси» изучаем свежие публикации в российской прессе и на пропагандистских ресурсах.





«Коммерсантъ» продолжает действовать на нервы Александру Лукашенко. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе в своей колонке пишет о результатах парламентских выборов в Венесуэле, не признанных западным сообществом и большинством соседних стран. И проводит параллели с Беларусью:

— Александр Лукашенко как раз четыре месяца назад так же объявлял о своем триумфе. Тем не менее, тот, у кого силовики, тот и прав. Можно сколько угодно выходить на протесты, однако результат будет нулевой. (…) Как бы то ни было, Мадуро и Лукашенко — явно не пример для подражания.





Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что «МОК совершает простую стратегическую ошибку», приняв ограничительные меры в отношении НОК Беларуси и его руководства:

— Мое мнение простое — МОК делает простую стратегическую ошибку. Мы сейчас не обсуждаем политическую ситуацию в Беларуси. Мы сейчас не обсуждаем то, что МОК не должен реагировать на ситуацию в стране. И какие изменения происходят в той или иной стране, какие происходят (сдвижки) правительства. А иначе МОК станет политизированной организацией, которая будет (обязана) вмешиваться в те или иные выборы. А смысл МОК — быть аполитичной организацией, которая не должна реагировать на те или иные политические процессы.

Политику в решении МОК увидел и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков:

— Решение МОК, конечно, имеет под собой сугубо политическую основу. И они же, по-моему, не скрывают этого. У нас была похожая ситуация перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане.





Политолог, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, почему Москва не может довериться белорусской оппозиции:

— Активная часть белорусского общества режим Лукашенко больше не примет. Она может на какое-то время смириться с его существованием — не более того. Но, реалистично рассуждая, Россия не может совершить резкий разворот в своей политике. Этого делать не нужно. Теоретически можно, конечно, поддержать Координационный совет оппозиции. Но, придя к власти, он выставит европейский флаг и скажет «спасибо, вот за это мы и боролись!» Не вариант.

В чем Лукьянов видит вариант, который позволит Кремлю попытаться выбраться из белорусского цугцванга?

— Сейчас необходимо иметь очень точное понимание того, что именно происходит в Беларуси — причем даже не столько в обществе, сколько в правящем конгломерате. Если появится такое понимание, станет понятно, какое у нас есть пространство для маневра.





— Стремясь получить через США такой инструмент, как персональные санкции, Светлана Тихановская намеревается стать влиятельной фигурой, увеличить свою роль в политическом процессе, — заявил пропагандистскому каналу RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

По его словам, Тихановская «пытается руками американских властей навредить собственному государству и его политической элите, свести счёты со своими оппонентами».

— К тому же оппозиция подобными инициативами старается ухудшить положение в стране, чтобы в условиях социально-экономической неустойчивости, которую провоцируют санкции США, поднять народный гнев и на этой волне в очередной раз попытаться прийти к власти.

(в)Рунет: «Лукашенко при всех его невыполненных обещаниях предпочтительнее Тихановской»