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Фотожабы: «А король-то без маски!»
09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси.
Фотофакт. Лукашенко в Витебском областном роддоме. Без маски
По следам популярного мема
Путин без маски и перчаток проголосовал по поправкам в Конституцию
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«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси.
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