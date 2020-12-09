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Россиянку депортируют из Беларуси за размещение негативных комментариев о силовиках

09.12.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники управления по Минску ГУСБ МВД Республики Беларусь установили личность пользователя одной из социальных сетей, размещавшего на своей странице фотоизображения и видеоролики с участием сотрудников милиции с негативными комментариями в адрес правоохранителей.


Иллюстрационное фото


"Данным пользователем оказалась 24-летняя гражданка Российской Федерации, приехавшая в столицу Беларуси полтора года назад с целью заработка", - сообщили журналистам в пресс-службе МВД. 

На данный момент задержанная привлечена к ответственности по статье 23.34 КоАП и помещена в ЦИП. После отбытия административного ареста девушку ожидает высылка из страны. 

В милиции отметили, что имея регистрацию на временное пребывание в Беларуси, девушка "активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, "гражданскую" позицию". 

"Общаясь с оперативниками девушка призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных телеграм-каналов", - подчеркнули в МВД.

В пресс-службе рассказали, что со слов задержанной в ее планы депортация не входила – "девушка хотела остаться на постоянное проживание, продолжить работать и создать семью".
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники управления по Минску ГУСБ МВД Республики Беларусь установили личность пользователя одной из социальных сетей, размещавшего на своей странице...
 
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