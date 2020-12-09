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Россиянку депортируют из Беларуси за размещение негативных комментариев о силовиках
Источник материала: Партизан
Сотрудники управления по Минску ГУСБ МВД Республики Беларусь установили личность пользователя одной из социальных сетей, размещавшего на своей странице фотоизображения и видеоролики с участием сотрудников милиции с негативными комментариями в адрес правоохранителей.
Иллюстрационное фото
"Данным пользователем оказалась 24-летняя гражданка Российской Федерации, приехавшая в столицу Беларуси полтора года назад с целью заработка", - сообщили журналистам в пресс-службе МВД.
На данный момент задержанная привлечена к ответственности по статье 23.34 КоАП и помещена в ЦИП. После отбытия административного ареста девушку ожидает высылка из страны.
В милиции отметили, что имея регистрацию на временное пребывание в Беларуси, девушка "активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, "гражданскую" позицию".
"Общаясь с оперативниками девушка призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных телеграм-каналов", - подчеркнули в МВД.
В пресс-службе рассказали, что со слов задержанной в ее планы депортация не входила – "девушка хотела остаться на постоянное проживание, продолжить работать и создать семью".
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Сотрудники управления по Минску ГУСБ МВД Республики Беларусь установили личность пользователя одной из социальных сетей, размещавшего на своей странице...
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