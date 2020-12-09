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Минскую пиццерию "Каморра" обязали сменить название или закрыться - посольство Италии

09.12.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ресторан "Каморра" в Минске должен будет закрыться или сменить название по распоряжению белорусских властей, сообщили в отделе культуры и печати посольства Италии в Республике Беларусь.

"Принимая во внимание обращения посольства в Минске, направленные на защиту имиджа нашей страны, отдел по контролю за рекламой Минского городского исполнительного комитета вынес предписание пабу-пиццерии "Каморра" закрыть заведение или сменить название в течение 7 дней, поскольку название заведения признано "ненадлежащим и неэтичным", - говорится в сообщении.
Сразу после открытия заведения посольство обратилось к белорусским властям, подчеркнув, что выбор названия "Каморра" для общественного места "оскорбляет честь и имидж Италии, а также  является глумлением над памятью жертв каморры и мафии".

"Я благодарю белорусские органы власти за скорость, с которой они откликнулись на наши обращения. Не следует шутить с такими словами, как мафия или каморра - синонимами насилия и страдания для всех итальянцев; мы не можем допустить никаких недоразумений или неясностей по этому поводу", - прокомментировал посол Марио Бальди.
 
Теги: Минск
 
 
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Ресторан "Каморра" в Минске должен будет закрыться или сменить название по распоряжению белорусских властей, сообщили в отделе культуры и печати посольства Италии...
 
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