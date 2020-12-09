Уличная акция пенсионеров в Минске / Reuters





"Еврорадио" . Как сообщают в Telegram волонтёры, её задержали в понедельник возле филармонии. Женщина своей вины в участии в "несанкционированной акции" не признала. По её словам, приехала в ЦУМ посмотреть подарки для дочери и внучки. Денег при себе не имела, так как пенсию получает 12-го. Она шла на остановку общественного транспорта (у неё был проездной внучки-студентки, с которой живёт в одной квартире), когда её схватили и посадили в микроавтобус (7 декабря милиция не позволяла пенсионерам собраться на свою традиционную уличную акцию в районе площади Якуба Коласа, шла "зачистка"). Ей пообещали, что отпустят, если назовет личные данные, но слова не сдержали, передает





В суде против женщины свидетельствовал милиционер, в котором она не узнала того, какой её задерживал (была очевидная разница в росте). Но такие мелочи судью Елену Жукович не интересовали. Как и то, что женщина 43 года проработала юристом.





Осуждённая на арест пенсионерка спросила у судьи: "Вы понимаете, что я не выдержу?". Перед этим она жаловалась на проблемы с сердцем и на то, что иногда теряет сознание.