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Осуждённая пенсионерка спросила у судьи: "Вы понимаете, что я не выдержу?"

09.12.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 декабря в Советском суде Минска была осуждена на 10 суток административного ареста 66-летняя Валентина Хилютич.


Уличная акция пенсионеров в Минске / Reuters

Как сообщают в Telegram волонтёры, её задержали в понедельник возле филармонии. Женщина своей вины в участии в "несанкционированной акции" не признала. По её словам, приехала в ЦУМ посмотреть подарки для дочери и внучки. Денег при себе не имела, так как пенсию получает 12-го. Она шла на остановку общественного транспорта (у неё был проездной внучки-студентки, с которой живёт в одной квартире), когда её схватили и посадили в микроавтобус (7 декабря милиция не позволяла пенсионерам собраться на свою традиционную уличную акцию в районе площади Якуба Коласа, шла "зачистка"). Ей пообещали, что отпустят, если назовет личные данные, но слова не сдержали, передает "Еврорадио".

В суде против женщины свидетельствовал милиционер, в котором она не узнала того, какой её задерживал (была очевидная разница в росте). Но такие мелочи судью Елену Жукович не интересовали. Как и то, что женщина 43 года проработала юристом.

Осуждённая на арест пенсионерка спросила у судьи: "Вы понимаете, что я не выдержу?". Перед этим она жаловалась на проблемы с сердцем и на то, что иногда теряет сознание.
 
Теги: Минск
 
 
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8 декабря в Советском суде Минска была осуждена на 10 суток административного ареста 66-летняя Валентина Хилютич.
 
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