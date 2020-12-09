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В разных постелях: почему Кейт Миддлтон ночует без принца Уильяма?
09.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон продолжают
© AFP 2020 / MATT DUNHAM
Герцоги Кембриджские продолжили свой тур по Британии на поезде. Путешествие началось в Лондоне и закончится в Уэльсе. И пока поклонники обсуждают элегантные
Источники британских таблоидов обратили внимание на занимательный факт: во время своего турне Кейт Миддлтон приходится спать отдельно от мужа.
Все дело в том, что в роскошном вагоне герцогов просто не запланирована двуспальная кровать. Зато в распоряжении четы есть комнаты для гостей, кухня со всем необходимым, душ, столовая на 12 персон, а также купе для прислуги.
Вот почему можно успокоиться и не волноваться за отношения в королевской семье: принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают оставаться самой крепкой парой Британии, но королевские обязанности - превыше всего!
Напомним, что до этого дети Миддлтон и принца Уильяма шокировали публику - малыши
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Инсайдеры королевства продолжают отслеживать путешествие герцогов по Британии и узнавать интересные подробности из личного купе королевской четы.
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