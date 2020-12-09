ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В разных постелях: почему Кейт Миддлтон ночует без принца Уильяма?

09.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон продолжают рождественский тур по Британии и неосознанно провоцируют слухи: стало известно, почему герцоги перестали ночевать вместе.

© AFP 2020 / MATT DUNHAM
Кейт Миддлтон нечаянно показала любимые смайлики в переписке

Герцоги Кембриджские продолжили свой тур по Британии на поезде. Путешествие началось в Лондоне и закончится в Уэльсе. И пока поклонники обсуждают элегантные наряды Миддлтон во время турне, инсайдеры проникли в святую святых - личное купе пары.

Источники британских таблоидов обратили внимание на занимательный факт: во время своего турне Кейт Миддлтон приходится спать отдельно от мужа.

Все дело в том, что в роскошном вагоне герцогов просто не запланирована двуспальная кровать. Зато в распоряжении четы есть комнаты для гостей, кухня со всем необходимым, душ, столовая на 12 персон, а также купе для прислуги.

Вот почему можно успокоиться и не волноваться за отношения в королевской семье: принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают оставаться самой крепкой парой Британии, но королевские обязанности - превыше всего!

Напомним, что до этого дети Миддлтон и принца Уильяма шокировали публику - малыши начали вить веревки из родителей.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инсайдеры королевства продолжают отслеживать путешествие герцогов по Британии и узнавать интересные подробности из личного купе королевской четы.
 
Новости дня
Новости разные
 
США: Мы полностью поддерживаем санкции ЕС против режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика