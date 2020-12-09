В разных постелях: почему Кейт Миддлтон ночует без принца Уильяма?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон продолжают рождественский тур по Британии и неосознанно провоцируют слухи: стало известно, почему герцоги перестали ночевать вместе.

Герцоги Кембриджские продолжили свой тур по Британии на поезде. Путешествие началось в Лондоне и закончится в Уэльсе. И пока поклонники обсуждают элегантные наряды Миддлтон во время турне , инсайдеры проникли в святую святых - личное купе пары.

Источники британских таблоидов обратили внимание на занимательный факт: во время своего турне Кейт Миддлтон приходится спать отдельно от мужа.

Все дело в том, что в роскошном вагоне герцогов просто не запланирована двуспальная кровать. Зато в распоряжении четы есть комнаты для гостей, кухня со всем необходимым, душ, столовая на 12 персон, а также купе для прислуги.

Вот почему можно успокоиться и не волноваться за отношения в королевской семье: принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают оставаться самой крепкой парой Британии, но королевские обязанности - превыше всего!

Напомним, что до этого дети Миддлтон и принца Уильяма шокировали публику - малыши начали вить веревки из родителей .

Читайте также: