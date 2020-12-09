Будущие электромобили и гибриды Lexus получат инновационную систему привода Direct4

Источник материала: Tut.by

Компания Lexus поделилась первыми подробностями о новой системе управления полным приводом Direct4, которую планируется использовать на будущих гибридных и электрических моделях марки.





На электрокарах Direct4 будет включать два мотора (по одному на каждой оси, причем «упакованные» в один модуль с редуктором и силовой электроникой), которые будут действовать в электрической системе полного привода. По словам разработчиков Lexus, она позволит «распределять крутящий момент электродвигателей между осями и управлять тормозными усилиями между колесами по отдельности». Обещано «быстрое и плавное ускорение», а также способность адаптации Direct4 к дорожным условиям и манере вождения.









В фирменном ролике, посвященном некоторым аспектам работы Direct4, можно увидеть сразу два прототипа, оснащенных новой системой. Один из них — это электрический кроссовер, использующий пару 204-сильных электромоторов, а второй является седаном с гибридной установкой. Известно, что Direct4 на гибридных моделях Lexus будет способна перераспределять тягу между передней и задней осью в соотношении от 100:0 до 20:80.





А еще компания анонсировала новый шоу-кар, который целиком будет рассекречен в первом квартале 2021 года. Подробностей пока нет, но концепт даст представление о внешности будущих электромобилей бренда, а за основу машины наверняка ляжет модульная платформа e-TNGA — то есть доработанный под установку компонентов электропривода вариант архитектуры TNGA. На ней концерн Toyota создаст целую гамму электромобилей — первой моделью на e-TNGA, напомним, станет электрический среднеразмерный кроссовер , тизер которого появился накануне.