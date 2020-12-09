В Горках у студентов поехал памятник - 66-летний трактор: его починили

Источник материала: Tut.by

Студенты государственной сельскохозяйственной академии в Горках отремонтировали 66-летний трактор, который был памятником, пишет газета «Горецкий вестник». Памятником он и остался, зато теперь может ездить.



Фото: Михаил Левцов, «Горецкий вестник»

Трактор «Универсал», который стоял возле учебного корпуса № 8 факультета механизации сельского хозяйства, — раритет 1954 года выпуска. Его собрали на Владимирском тракторном заводе.

А восстановить технику предложил экс-преподаватель БГСХА Сергей Кокиц, рассказал декан факультета механизации сельского хозяйства Владимир Гусаров. Педагоги дружат, и когда Кокиц увидел в Глубоком хранящиеся на отдельной территории старые тракторы, то предложил реанимировать технику и в академии.

Сначала «оживили» Т-40, который не заводился уже 18 лет и стоял в боксе. Починили — завелся с пол-оборота. Студенты его и покрасили так, будто трактор — только с завода.

Затем команда энтузиастов взялась за «Универсал». Разобрали мотор — поняли, что своими силами восстановить его нельзя. И на помощь пришел выпускник факультета, директор могилевского ООО «Промотор» Василий Котов. Он изучил фото и пообещал «оживить» мотор.

Тяжеленный двигатель объемом 7,2 литра пришлось разбирать перед транспортировкой. А за годы простоя все заржавело и превратилось практически в монолит, так что только на откручивание гаек и разукомплектовывание понадобилось около недели. Несколько рейсов в Могилев на легковушке — и мотор был в руках специалистов.

Пока же студенты начали снимать с трактора старую краску, и это оказалось самым сложным: ее слой в некоторых местах был толщиной в полсантиметра. Самым действенным методом оказался съем покрытия с помощью «болгарки» со щеткой. Точнее, со щетками — их понадобилось 15 штук.

Покраска трактора стала марафоном: начали в 11 дня, а закончили в 4 утра. В это время восстановление двигателя затянулось, и студенты уже было расстроились, что проект не удастся. Но раздался долгожданный звонок из Могилева с просьбой приехать помочь собрать двигатель.

На сборку ушел еще день, причем участвовал в этом и директор фирмы — интересно же! Но первые попытки завести двигатель не удались. Помог случай: Василий Котов во время очередной попытки опустил руку на карбюратор — и двигатель завелся. Команда поняла, в чем дело, ковырялась в двигателе до часу ночи — и он завелся!

В четыре утра студенты с преподавателем уже были в Горках. Пара часов на сон — и в 8 утра студенты уже установили двигатель на трактор. Косметические работы закончили к вечеру, до празднования юбилея университета остается одна ночь, а трактор заводится, но не едет — сцепление не работает. Студенты уговорили декана дать им три часа на починку, и справились — уже к часу ночи машина ехала своим ходом.

Реставрация трактора обошлась бы сельхозакадемии в круглую сумму, если бы не спонсоры. Экс-преподаватель и автор идеи Сергей Кокиц вложил 3,5 тыс. рублей, а выпускник и директор частной фирмы «Промотор» Василий Котов помог сэкономить на восстановлении двигателя 8 тысяч.

Да и без энтузиазма студентов тоже ничего бы не получилось, говорит декан факультета механизации сельского хозяйства Владимир Гусаров. Теперь он с улыбкой вспоминает, как хотел отчислить с первого курса за неуспеваемость двоих ребят, которые восстанавливали трактор. Студенты настолько увлеклись процессом, что теперь только и обсуждений, как устроена и работает та или иная машина, а не преподавателю приходится уговаривать их учиться. Так что вместо документов об отчислении родители в итоге получили письма благодарности от имени академии.

Сейчас «Универсал» стоит в холле корпуса № 8 факультета механизации сельского хозяйства. Его бывший постамент возле корпуса займет легенда белорусского тракторостроения МТЗ-80. Правда, его перед этим тоже нужно починить. И сделают это будущие инженеры.