Заработала 1,2 млн $, полностью переделала себя и платит за успех одиночеством. Факты о Кате Варнаве

Источник материала: Tut.by

Женщины и юмор созданы друг для друга, — решила однажды наша героиня. И принялась за дело. И вот сегодня, почти двадцать лет спустя с момента начала ее карьеры на ТВ, она прекрасно знает, как рассмешить миллионы зрителей. По ходу дела она сумела полностью преобразиться внешне, стать ведущей самых рейтинговых тв-проектов и даже попасть в престижные списки Forbes. Екатерина Варнава отмечает сегодня свой день рождения, с чем мы ее и поздравляем.

Катя Варнава родилась в Москве, в семье военного и врача. Вскоре после рождения младшей дочери (у Катерины есть старшие братья), семья переехала в Германию, куда главу семейства откомандировали по службе. В первый класс Катя пошла в городе Вюнсдорф. А вот во второй — в 1991-м году — уже в Москве. По воспоминаниям самой Екатерины, дети приняли ее очень грубо: всему виной были красивые заграничные вещи и игрушки, привезенные «оттуда». Справляться с внезапно нахлынувшими проблемами помогало природное чувство юмора и мамина поддержка. К слову, до сих пор, когда уже взрослая Екатерина сталкивается с трудностями, вдохновение маминым примером ей очень помогает.

— Если я понимаю, что устала, если появляется какая-то раздражительность, если я не в настроении (а моя работа напрямую зависит от моего настроения), то я всегда думаю про маму: как ей в свое время было непросто. И понимаю, что всё то, чем я занимаюсь — это легкотня! Я вижу огромное количество людей, которым всё дается очень сложно, они проделывают каждый день большой труд. И я говорю себе: «Хватит стонать, ныть! Пошла и сделала!». Или как говорит мой директор: «Полчаса позора — полный холодильник!» (Смеется). Так что работа по душе и люди — вот он, секрет успеха!

Но вернемся к детским годам, когда Катерина начала заниматься бальными танцами. Блестящего будущего в этой сфере не случилось: серьезная травма, полученная на одной из тренировок, поставила крест на дальнейшей спортивной карьере. Девушка поступает на юридический факультет Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», но юриста из нее также не получилось.

Во время учебы ей предлагают попробовать себя в студенческом КВН. И вот, спустя два года, она дебютирует в премьер-лиге в составе «Сборной малых народов». Больших успехов в Клубе Веселых и Находчивых Катерина не достигла, зато ее заметили телевизионные продюсеры. Вскоре Варнаве поступает предложение выступать в новом юмористическом телешоу Comedy Woman. Там ей была уготована яркая роль — самой сексуальной и красивой участницы. Совсем скоро ее стали узнавать на улице и преследовать многочисленные поклонники.

— Я отношусь абсолютно положительно к тому, что люди узнают меня вне сцены, экрана. Происходит это, скажу без лишней скромности, часто. И мне это приятно! Женщина — априори раздражитель. Женщина в юморе — это раздражитель вдвойне. Если она сделает что-то не так, отвоевать свои позиции обратно будет очень сложно. Я думаю, что единицы могут иметь такой кредит доверия публики, какой имела Любовь Полищук. Таких немного в юморе. Я очень бы хотела быть похожей на нее, но никогда в жизни не буду такой. Харизма, притягательность — ее было не только приятно слушать, было приятно на нее смотреть, это тоже большая редкость. Есть куда стремиться.

Танцевальное прошлое пришлось как нельзя кстати. И вот Екатерина уже не только актриса, но и хореограф популярного шоу. Нельзя не заметить, что за время пребывания на тв-экране, внешность Екатерины Варнавы претерпела ряд значительных изменений: девушка очень похудела (при росте 175 см она весит всего 53 кг), а черты лица подправил пластический хирург. Изменился даже цвет глаз: с карего на ярко-синий.

— У меня внешность с претензией. Самый мой неудачный эксперимент был в детстве. У меня тогда были очень широкие брови. И я решила их сбрить. Это был действительно печальный опыт, потому что брови-то я подбрила, а вот рисовать их еще не научилась. Это выглядело очень странно! И уже в сознательном возрасте я тоже кучу экспериментов над собой провела: я была и совсем черной, и была блондинкой, была с каре… Был период, когда у меня были огромные губы — по молодости решила попробовать. Сейчас я живу в гармонии со своей внешностью, появилась идиллия с самой собой.

Работу в Comedy Woman Екатерина успешно совмещала с работой в других тв-проектах. Утреннее телешоу «НТВ утром», украинский юмористический телепроект «Кто сверху?», съемки в эпизодах «Универа», «Счастливы вместе», «Деффчонки», «СашаТаня», тревел-шоу «Орел и решка», шоу «Песни» на телеканале ТНТ и «Танцы со звездами» — лишь малая часть послужного списка Екатерины Варнавы за последние несколько лет.

— Меня часто спрашивают: «Вы смотрите свои проекты?». Я не смотрю. Во-первых, у меня нет на это времени, потому что у меня куча работы. Во-вторых, я не смотрю, чтобы не анализировать. Как только я сяду и просмотрю, то увижу, сколько всего я делаю неправильно, я очень самокритична, найду огромное количество минусов. И закончится тем, что я просто не выйду из дома. Я скажу: «Все, полундра. Я полное говно, я ничего из себя не представляю. Я не хочу быть настолько непрофессиональной. Я не хочу быть таким раздражителем для людей». Нет, я так не хочу. Не хочу тратить ни секунды своей жизни на это.

Сейчас вместе с давним коллегой и напарником Александром Гудковым, Екатерина ведет новое шоу «Бой с Герлс».

— Ничего подобного на российском телевидении еще не было. Это не просто зрелищное, драйвовое, энергичное и современное шоу, это шоу об отношениях между мужчинами и женщинами. Извечный вопрос, но абсолютно по-новому представленный. Противостояние в веселой и непринужденной атмосфере. Удивительно, что это шоу раскрывает людей на 100%. Даже те гости, которые изначально скептически относились и не хотели участвовать в половине конкурсов, уже во время съемок говорили: «Я хочу, я пойду!». Никого во время съемок уговаривать не приходилось, наоборот, приходилось отговаривать, потому что одни и те же люди не могут участвовать в конкурсах. Практически каждый артист, который участвовал в этой программе, нас с Сашей удивил.

Трудоголизм звезды был вознагражден. В этом году Екатерину Варнаву включили в рейтинг «Самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса до 40 лет» по версии Forbes с состоянием 1,2 млн$.

— Не то чтобы я этим очень гордилась, но сказать, что это было легко, я не могу. Я многим пожертвовала, чтобы в 35 лет попасть в этот список. Я сейчас буду говорить как риторист, но я горжусь тем, что у меня есть любимая работа, на которую я не жалею времени и сил, что я при деле; и тем, что у меня нет времени сидеть смотреть в окно. Был период, когда меня не брали в качестве ведущей на какое-то мероприятие, потому что когда стоял выбор между мальчиком и девочкой, брали мальчика, ведь там же будут сидеть интеллектуалы, эрудированные люди: им бы какой-то умной беседы. И меня как-то списывали со счетов, а зря! Очень часто к женщинам в профессии относятся несерьезно, причем не только мужчины, но и сами женщины. Сейчас ситуация меняется, и это абсолютно нормальный ход вещей, когда девушки очень ярко позиционируют себя и в юморе, и в журналистике, и в политике, и где угодно.

В отличие от профессиональных успехов, победами в личной жизни Екатерина Варнава делиться не любит. О многих ее отношениях публика узнает постфактум. Так, например, было с ее романом с известным ведущим Дмитрием Хрусталевым. А о завершении многолетней любовной истории с танцовщиком Константином Мякиньковым Екатерина поведала всем спустя год.

— Эмоционально выходить из этого непросто, очень! Сложно, потому что ты за шесть лет прикипаешь к человеку. Я к этому разговору шла месяц, а может и больше… Мы прошли интересный этап в жизни. И поэтому сказать такому человеку: «Прости, но я люблю тебя чуть по-другому»… Думаю, что он меня тоже уже любил по-другому… Мы как брат и сестра, родня на одной территории… Он не сразу это принял, но понял меня. Не было момента негатива.

Я ни в коем случае этого не стесняюсь, я действительно большую часть времени тратила, трачу и буду тратить на работу. Это, конечно, накладывает огромный отпечаток на личную жизнь. Пока, на сегодня, у меня совмещать не получалось, возможно, я набралась опыта, так что буду в этом плане умнее, хитрее.

Мы, к сожалению, не в Европе, но в моей душе всё равно есть такой девиз: «В Европе так принято, и я успею и там, и там». Я не то чтобы грущу. Я, конечно, об этом думаю и, наверное, была бы не совсем нормальной женщиной, если бы мне было совершенно всё равно. Дети делают нашу жизнь прекраснее и значимее, она становится более цельной. Но это личное дело каждого, ни в коем случае не нужно навязывать женщине стремление завести детей. На сегодня я пришла к тому, что очень хотела бы родить ребенка.

Семья и дети не единственная цена, которую Екатерина платит за свою популярность и состоятельность. Ей постоянно достается за тот образ, который она транслирует на ТВ. Недавно социальные сети буквально взорвались от сексистских высказываний в адрес Варнавы за роль в клипе Светланы Лободы «Бум-Бум». Правда, нужно сказать, волна хейта и негатива обрушилась не только на нее, но и абсолютно на всех участниц этого видео:

— Мы — я, Лолита, Варвара, Ксения Собчак — сделали предположение, что эта реакция на клип связана с тем, что такое осмелились снять девушки. Общество так остро восприняло эту работу, потому что у нас якобы нет права представлять ситуацию в таком ракурсе. Но если мы говорим о правах женщин, о том, что женщина может себе позволить многое из того, что не могла позволить несколько лет назад, за что вы нас ругаете? Если бы клип выпустил какой-нибудь мужчина-исполнитель, вопросов бы не возникло. А тут объединились сильные женщины — и сняли абсолютно стебное, веселое, правдивое видео. В чем наша вина? В том, что мы женщины? Видео может нравиться, может не нравиться, но в комментариях нам желали смерти, и это уже за гранью.

Однако, расстраиваться и рефлексировать по поводу чужого мнения о своей работе (пусть даже этих мнений — миллион) совсем не в правилах Екатерины Варнавы. Ведь, как она считает, поводов для гордости гораздо больше:

Я горжусь тем, что моя мама продолжает работать, несмотря на то что она на пенсии, но она это делает, потому что ей очень нравится. Она врач-терапевт, работала всю пандемию — и сейчас продолжает. Хотя возраст рискованный, она говорит, что это ее любимая работа, на которую она потратила всю свою жизнь и ни дня не жалела об этом. Я горжусь тем, что я могу ее финансово поддерживать до такой степени, что всё, чего бы она ни захотела, у нее на сегодня есть. Горжусь тем, что могу помогать родственникам, близким, если они нуждаются в помощи. И горжусь тем, что смогу обеспечить свою семью, если она у меня будет, и горжусь тем, что у меня хватает сил двигаться в творческом направлении и принимать участие в новых проектах.