Источник материала: Хартия'97

Белорусы массово забирают депозиты 9.12.2020, 8:52

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иллюстрационное фото

Количество закрытых счетов в банках идет уже на сотни тысяч.

Последние несколько лет власти публикуют статистику по рынку срочных банковских вкладов физических лиц. В обследовании клиентуры участвуют все банки, которые имеют право открывать депозиты населению, пишет сайт banki24.by .

Самая свежая статистика на сегодня — это данные на 1 октября 2020 года. На эту дату деньги населения в срочные вклады привлекали 23 из 24 банков.

Исключение составил ТК Банк, у которого временно отозвана лицензия на такие операции. Впрочем, ТК Банк занимает мизерную долю рынка депозитов. Поэтому итоги обследования 23 банков в 3 квартале можно считать достаточными и полными.

По данным регулятора на 1 октября физлица держали в 23 банках 17,62 млрд BYN (без учета начисленных процентов). Из этой суммы срочных вкладов 73,4% занимали депозиты в иностранной валюте и только 26,6% — в белорусских рублях.

Для сравнения: на 1 января сумма вкладов достигала 18,51 млрд BYN. Иными словами, даже девальвация белорусского рубля не помогла вырасти рублевому эквиваленту вкладов. Это значит, что на чистой основе происходил мощный отток вкладов из банковской системы.

Массовое закрытие вкладов хорошо видно, если перевести сумму депозитов в долларовый эквивалент. На 1 января таких срочных вкладов у физлиц было на 6,31 млрд USD, а на 1 октября их осталось на 4,90 млрд USD.

Сумма депозита на 1 вкладчика изменилась не так драматично. Сумма отзывного вклада в валюте на человека к 1 октября составила 5,49 тыс. USD, тогда как на 1 января была равна 5,4 тыс. USD. Аналогично по безотзывным валютным вкладам: 7,84 тыс. USD против 8,28 тыс. USD.

Примечательно, что иностранцы больше доверяют белорусскому рублю, чем сами белорусы. На 1 октября доля «зайчиковых» срочных вкладов у физлиц-нерезидентов достигла 35,1%, а у резидентов Беларуси — лишь 26,4%.

Видимо, среди указанных иностранцев выше доля финансово грамотных людей, которые прельстились относительно высокой доходностью по рублевым депозитам. Более высокий уровень финансовой грамотности нерезидентов можно объяснить экзотичностью белорусского рынка для внешнего мира — риски инвестирования денег велики и не каждый на это пойдет.

При этом количество счетов нерезидентов в банках Беларуси маргинально — всего 13 434 на 1 октября 2020 года (0,84%). Общую динамику определяют резиденты страны. С 1 января по 1 октября резиденты Беларуси закрыли 303 445 счетов (16,1% от количества на начало 2020 года).

Если сравнивать с более ранними датами, то итоги будут впечатляющими. Относительно 1 октября 2018 года белорусы закрыли 445 530 счетов, по сравнению с 1 октября 2013 года — 626 783 счета, с 1 октября 2016 года — 884 945 счетов, с 1 октября 2015 года — 1 185 247 счетов, с 1 октября 2013 года — 1 245 545 счетов.

Налицо постепенное проедание «заначек» в связи с кризисом в экономике. Статистика за 2020 год показывает, что коренных изменений в поведении белорусов пока не происходит.

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