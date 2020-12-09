Источник материала: Хартия'97

Россия приготовились к тому, чтобы списать со счетов Лукашенко. 1 9.12.2020, 8:37

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фото: TACC

Почему нельзя сравнивать венесуэльский и белорусский режимы.

На фоне протестов в Беларуси все чаще звучат сравнения Лукашенко с венесуэльским диктатором Мадуро.

Мол, тот творил все то же самое и ничего, остается у власти. Но Лукашенко – не Мадуро, а Беларусь – далеко не Венесуэла. Почему Лукашенко все же уйдет с поста и гораздо быстрее Мадуро. Об этом – в материли на сайте 24 канала .

Давайте сначала проговорим сходства двух режимов: Александра Лукашенко и Николаса Мадуро. Оба – автократы, которые узурпировали власть в своих странах и готовы на все ради ее сохранения. До выборов Лукашенко убрал оппонентов, упрятав их в СИЗО.

Мадуро поступил изящнее – Конституционная ассамблея отстранила от выборов 3 самые влиятельные оппозиционные партии Венесуэлы, а значит их представители не могли участвовать в президентской гонке.

Лукашенко в августе 2020 года объявил, что за него проголосовали 80% избирателей. Мадуро немного поскромничал и приписал себе на выборах в мае 2018 "всего лишь" 68% голосов. Результаты выборов избиратели и первого, и второго не признали. И в Беларуси и в Венесуэле оглашение победы диктаторов вызвало волну протестов, которые продолжаются до сих пор.

На стороне и у Лукашенко, и у Мадуро – силовики и собственные карманные армии. И первый, и второй полностью игнорируют институт парламентаризма. И вот на этом их сходства заканчиваются.

В случае Лукашенко – это могут быть чиновники, силовики и олигархат, который строит бизнес в условиях режима лидера-самодура.

В Латинской Америке наркокартели – настоящая власть

В случае с самодуром Мадуро, его инсайдеры режима – это наркокартели. Это уже не вороватые олигархи, которым плевать кто президент, лишь бы потоки не иссякали. Это даже не ОПГ. Это государство в государстве со своей экономикой, инфраструктурой и вертикалью власти. Именно наркокартели в странах Латинской Америки часто являются настоящей властью в отдельных регионах.

В Венесуэле - это так называемый "Картель солнц", распространяющий кокаин по всему миру. Это не просто группировка внутри страны, это и есть политическая Венесуэла. По версии Минюста США, Мадуро как минимум с 1999 года был одним из лидеров "Наркокартеля солнц", который занимается переправкой кокаина из Колумбии и Мексики в США через Венесуэлу.

Когда же ему удалось прийти к власти, картель зажил новой жизнью. По информации InSight Crime, еще в 2018 стало известно, что венесуэльский лидер создал режим, при котором наркотрафик подчинен государственным структурам и полностью контролируется властями страны.

Даже название "Картель солнц" происходит от отличительных знаков венесуэльского генералитета, у них на погонах изображена не звезда, а солнце.

В наркотерроризме обвиняют почти все руководство страны

Минюст США обвиняет в наркотерорризме не только Мадуро. Контролем наркотрафика фактически занимается политическое руководство страны, полиция и, главное, армия. При Мадуро, по данным ООН, около 51% наркотрафика в Европе идет именно из Венесуэлы.

Более того, Венесуэла находится на 5 месте в мире по экспорту кокаина. Поэтому не удивительно, что когда в 2018 главный оппонент Мадуро Хуан Гуайдо призвал армию свергнуть диктатора, та покрутила пальцем у виска.

За информацию, которая поможет арестовать Мадуро, власти США этой весной даже назначили награду в 15 миллионов долларов.

Еще в 2011 году один из крупнейших наркоторговцев Венесуэлы Валид Маклед, находясь под следствием в Колумбии, заявил, что мадуровский генерал Уго Карвахаль занимался покупкой оружия у колумбийских повстанцев в обмен на наркотики.

И это еще один фактор, который дает возможность Мадуро оставаться у власти. У картеля есть все:

деньги;

оружие;

влияние на электорат;

тотальное право на насилие.

Уж поверьте, в Венесуэле, протестующих с шариками и ленточками в минуту смел бы именно наркокартель. А оставшихся жестко убедил бы в том, что Мадуро – это лучший солнцеликий президент. Насилие на улицах страны уже не вызывает даже возмущения, это венесуэльская данность.

Мадуро отрицает все связи с наркокартелем

Для замыливания глаз Мадуро все обвинения США в связях с картелем отрицает и даже делает вид, что борется с наркотрафиком. Вот только право на расследование наркопреступлений он передал Национальной гвардии, руководство которой и стоит наверху наркотической цепи.

Мадуро намеренно назначает на самые высокие посты в стране именно участников картеля.

Таким образом, как говорится в отчете InSight Crime, Мадуро рассчитывает, что, если его режим рухнет, именно наркокартель с миллионными оборотами, потеряет больше всех, а потому будет самым отчаянным образом бороться за сохранение Мадуро у власти.

В случае Мадуро, на его стороне мощнейшая транснациональная сила: не только "Картель солнц", но и наркокартели Мексики и Колумбии, заинтересованные в сохранении его власти.

Именно поэтому Мадуро совсем не боится мощнейших санкций США, потери нефтяного рынка, тотальной инфляции и обнищания населения. Его главный доход – наркотики, его главные союзники – наркокартели. А денег у "Картеля солнц" на порядок больше, чем в бюджете Венесуэлы. Поэтому купить он может практически любого.

А что же имеет Лукашенко, кто на его стороне и боится ли кто-то его ухода? Конечно же есть такие – это, в первую очередь, олигархат, который боится потерять свои активы из-за западных санкций. Вот только их суммарный денежный оборот не составит, наверное, и процента наркооборота окружения Мадуро.

Чиновники режима Лукашенко тоже боятся его ухода. Но чувствуя неминуемое, они сейчас в основном отсиживаются, отмалчиваются и особо не попадаются на глаза, дабы к ним было меньше вопросов после ухода диктатора.

Конечно же на стороне Лукашенко силовики. Вот только, во-первых, только те, что замарались в крови протестующих и боятся тюрьмы.

А, во-вторых, те, у кого остались мозги, уже переходят на сторону народа. Ведь если они не жестили, то уже при новой власти у них есть шанс остаться при должности и получать свою скудную зарплату. В случае с Мадуро, силовики потеряют все.

Есть еще один важный фактор объединяющий эти 2 режима – поддержка России. В сентябре Кремль уже помог режиму Лукашенко, в ответ напоролся на рост антироссийских настроений в соседней Беларуси.

А все вливания русских рублей в белорусский режим – не помогли. К тому же, неминуемые санкции против режима Лукашенко могут задеть и сам Кремль.

У Путина сделали выводы и морально приготовились к тому, чтобы списать со счетов Лукашенко. Ведь для Кремля не особо важна сама персона Лукашенко, он скорее всего даже бесит Путина, для Кремля важен красивый уход диктатора. И возможность посадить на трон нового диктатора – более молодого и менее токсичного в глазах всего мира.

Именно поэтому Лукашенко уже не приглашают на поклон к Путину – на беседы к Лукашенко приезжает глава МИДа РФ Сергей Лавров ,чтобы напомнить, что тот обещал провести Конституционную реформу.

Тот же Лавров дал понять Лукашенко – денег больше не будет. А без русских денег в ближайшие месяцы Беларусь может столкнуться с валютно-финансовым кризисом и угрозой дефолта.

И если Мадуро с его наркоденьгами подобное не пугало, то у Лукашенко нет своего картеля, который помог бы ему удержаться на плаву.

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