Источник материала: Хартия'97

О чем говорят протестные чаты Беларуси 1 9.12.2020, 8:14

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Именно дворовые сообщества стали одним из локомотивов белорусской революции.

Около 40% всего массива сообщений в локальных телеграм-группах (чатах) приходится на обсуждение и координацию действий, связанных с разными формами протестной активности.

Такие данные приводятся в новом исследовании «Локальные телеграм-группы (чаты) летом-осенью 2020 года: динамика активности и содержание коммуникации», подготовленном кандидатом социологических наук Оксаной Шелест, пишет thinktanks.by .

Данное исследование фактически стало продолжением обзора «Мессенджер Telegram как средство коммуникации и самоорганизации в ситуации политического кризиса в Беларуси».

Базу для проведенного в новом исследовании анализа содержания коммуникации в локальных белорусских телеграм-группах (чатах) составили 3,4 млн. сообщений из 818 чатов за период с 1 августа по 20 октября 2020 года. Анализировались только сообщения длинной от 20 символов. При этом изучались лишь телеграмм-группы (чаты), которые присутствуют в базе ресурса «dze.chat — размова з суседзямі» и то, только те, которые имеют относительно открытый доступ, т.е. позволяют присоединиться к ним по публичным ссылкам и не скрывают историю переписки.

Обсуждение протестов

Как говорится в исследовании, наибольшая доля (приблизительно около 40% всего массива) сообщений в локальных телеграм-группах (чатах) приходится на обсуждение и координацию действий, связанных с разными формами протестной активности. Это, в первую очередь, обсуждение тактик поведения, оперативная информация по перемещению в ходе акций, а также мотивирующие посты, призывы к участию в акциях, сравнение протестной активности в разных городах и на разных уличных акциях.





Вторая часть тем, которые непосредственно связаны с уличными акциями протеста, акцентируется скорее на действиях силовых структур и режима в целом. Это информация по оперативной обстановке: перемещение спецтехники, ОМОНа и других подразделений силовых структур; тактики, которые используют силовые структуры и, в частности, их представители, переодетые в гражданскую одежду (т.н. «тихари»); обсуждение репрессий в целом, а также информация по задержаниям, публикация списков задержанных или информации о том, где можно найти такие списки, координация помощи тем, кто был задержан или попал под другие виды репрессий.





Темы в этом блоке, которые связаны с оперативной координацией и информацией, имеют неравномерную динамику, активность в них связана с большими уличными акциями, тогда как темы информации о задержаниях, общий фон обсуждения репрессий и действий силовых структур распределен более равномерно, актуальность этих тем оставалась примерно на одном уровне на протяжении сентября-октября.

Репрессии, поддержка, символика

Наконец еще один блок тем, связанный с разными формами протестной активности, посвящен другим вопросам, не связанным с уличной активностью протестного характера. Если обсуждение в темах, касающихся уличных акций и репрессий в отношении протестующих, остается примерно на одном уровне интенсивности на протяжении всего периода и имеет циклическую динамику, связанную с воскресными маршами и другими массовыми выходами людей на улицу, то в обсуждении иных форм протеста динамичность совсем другая. Примерно на одном уровне интенсивности остается только тема, связанная с разного рода помощью (не связанной с задержаниями на акциях: помощь в организации, поиске информации, передаче материалов, в том числе и помощь в бытовых вопросах и др.).

Активное обсуждение темы забастовок в локальных телеграм-группах (чатах) продолжалось недолго: эта тема «выстрелила» 14-20 августа, однако затем практически ушла из обсуждений, возможно, «переместившись» в более закрытые форматы коммуникации.

Пик обсуждения разных форм протестной активности, связанной со сбором подписей под обращениями или с инициативами, апеллирующими к различным органам государственного управления, пришелся на 24-28 августа, когда в массы пошла инициатива по отзыву депутатов разных уровней. С начала сентября заметно повысилась интенсивность обсуждения тем, связанных с локальной и дворовой активностью.

Начиная с 4-5 сентября резко интенсифицировались обсуждения, связанные с БЧБ-символикой во всем разнообразии, присутствием символики в городском пространстве, производством плакатов, разных форм агитационных материалов, а также организацией всевозможных дворовых активностей и обсуждением впечатлений от прошедших встреч.

Обсуждение политики

Обсуждение и обмен мнениями по разным аспектам политической ситуации в целом составляют 10-15% всей коммуникации в телеграм-группах (чатах). Почти все темы этого блока характеризуются довольно равномерной динамикой с отдельными всплесками, за исключением темы, связанной с ходом «выборов» и подсчетом голосов, которая была популярной до 9 августа, а потом быстро сошла на нет. Наибольшая активизация обсуждений мирного характера протестов, политики режима и напряженности в обществе была связана с октябрьскими событиями в Кыргызстане, которые вызвали вал дискуссий как по поводу успешности/неуспешности разных форм гражданского сопротивления, так и по поводу социальных и исторических особенностей ситуации в Беларуси и Кыргызстане.





Еще одной темой, которая при сохранении примерно одинакового уровня актуализации имеет пики и падения в динамике присутствия в чатах, является обсуждение действий и позиций людей, обладающих или претендующих на власть: в ходе классификации к этой теме были отнесены как сообщения, связанные с действиями ключевых персон режима, так и лидеров протестной активности.

Наименее динамично, т.е. примерно с одинаковой (при этом довольно высокой) интенсивностью с середины августа до середины октября, обсуждались различные прогнозы развития ситуации, высказывались предположения о том, к чему приведут или не приведут протесты, как будет действовать режим в будущем, какие действия будут предпринимать другие игроки (в первую очередь, Россия).

Чаты, интернет и общение

Не очень большую по объему (5-7%), но довольно интересную содержательно часть коммуникации в телеграм-группах (чатах) составляет обсуждение семейных, родственных, дружеских отношений и их трансформации в связи с изменением ситуации в стране и политическим кризисом, а также представлений о беларусском обществе, о том, какие социальные слои и группы сегодня остаются на стороне режима, а какие активно выступают за перемены.

Порядка 5-7% коммуникации в телеграм-группах (чатах) составляет обсуждение самих чатов, их развития, просьбы и требования к администраторам, установление и переустановление правил поведения в чатах, а также обсуждение проблем, связанных с блокировками доступа в интернет, блокировок сайтов и т.п.

Примерно такую же долю, в районе 5-7%, составляют сообщения, которые можно объединить в общий блок «обмен информацией». Это обмен документами, ссылками на полезные ресурсы, картинками, обсуждение видеоконтента, просьбы найти или прислать какие-то материалы.

Наконец, порядка 25% всех обсуждений составляет то, что можно — скорее по функции, чем по содержанию — объединить в блок «общение». В содержании сообщений, которые отнесены в этот блок, также довольно много того, что связано с политической ситуацией, однако есть и обсуждения бытовых и житейских проблем, проблем, связанных с эпидемией COVID-19, новостей, знаний и представлений по самым разным вопросам. Довольно популярной темой для общения является разного рода стеб и высмеивание сторонников режима («ябатек»), также довольно много контента связано с утверждением своего права на собственное мнение, «дисциплинирование» других участников чата и прочие коммунальные препирательства.

Трансформация чатов

Как отмечает в исследовании Оксана Шелест, функции, которые выполняют локальные телеграм-группы (чаты) в развитии местных сообществ, меняются со временем. Открытые (общедоступные) чаты сыграли очень важную роль в координации протестной активности в августе и в запуске формирования местных сообществ в начале сентября. Во многом благодаря обсуждениям в локальных чатах стали собираться дворовые встречи, развивалась активность по борьбе за семиотическое пространство (флаги, ленты, муралы и т.п.). В принципе, чаты продолжают выполнять эти функции и сейчас, но в меньшей степени.

Организация конкретных действий все больше уходит в более локальный и закрытый формат коммуникации (с одной стороны, из соображений безопасности, с другой — просто потому, что люди уже познакомились и считают более эффективным обсуждение конкретных задач малыми группами). Локальные телеграм-группы (чаты) все больше выполняют функцию общения и поддержки «боевого духа», взаимной мотивации.

В последнее время растет запрос на установление связей или взаимной координации между разными сообществами.

«Однако пока возможные идеи по налаживанию такого взаимообмена и создания сети более широкой координации действий наталкиваются на вопросы безопасности, которые местные активисты научились решать в своем локальном сообществе, но непонятно, как с ними работать при выходе в расширенный формат», - говорится в исследовании.

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