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В Парламенте прокомментировали позицию МОК
Источник материала: ОНТ
В Национальном олимпийском комитете Беларуси позицию МОК расценили как предвзятую и основанную исключительно на поверхностном изучении ситуации в нашей стране. Явную политическую подоплёку видят в вопросе и спортсмены.
Обсуждение развернулось и в парламенте. Депутаты Палаты представителей, в числе которых и именитые спортсмены, недоумевают по поводу решения из Лозанны – любые споры олимпийского характера нужно выяснять исключительно в спортивных состязаниях на аренах, уверены в Национальном собрании.
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В Национальном олимпийском комитете Беларуси позицию МОК расценили как предвзятую и основанную исключительно на поверхностном изучении ситуации в нашей стране....
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