В Парламенте прокомментировали позицию МОК

Источник материала: ОНТ

В Национальном олимпийском комитете Беларуси позицию МОК расценили как предвзятую и основанную исключительно на поверхностном изучении ситуации в нашей стране. Явную политическую подоплёку видят в вопросе и спортсмены.

Обсуждение развернулось и в парламенте. Депутаты Палаты представителей, в числе которых и именитые спортсмены, недоумевают по поводу решения из Лозанны – любые споры олимпийского характера нужно выяснять исключительно в спортивных состязаниях на аренах, уверены в Национальном собрании.

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