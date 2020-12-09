Видеофакт. Одни и те же сторонники Лукашенко на БТ

Источник материала: Салiдарнасць

Большая карусель одинаковых лиц сторонников действующей власти.

Media IQ подготовило нарезку из сюжетов государственных телеканалов, где видно, кто эти люди.

Некоторые сторонники Лукашенко от имени минчан благодарят ОМОНовцев за работу, другие — называют бело-красно-белый флаг фашистским.

«Гостелеканалам не хватает героев, чтобы, с одной стороны, создать образ 80-процентной поддержки Лукашенко, а с другой — неадекватных протестующих», — отмечается в сюжете.

«Зато Лукашенко платит пенсии»: экономист развеивает пропагандистский миф