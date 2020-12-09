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Разное
Фотофакт. Страшный сон коммунальников
09.12.2020 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
У белорусских партизанов новый тренд – они
замораживают бчб-флаги во льду
, либо же, как на этот раз, рисуют краской на застывшей поверхности.
Фото
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Фотофакт. Страшный сон коммунальников
У белорусских партизанов новый тренд – они замораживают бчб-флаги во льду, либо же, как на этот раз, рисуют краской на застывшей поверхности.
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