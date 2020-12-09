Глуховский: «Силовики боятся, что если Лукашенко уберут, то они столкнутся лицом к лицу с народным гневом»

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Российский писатель – о событиях в Беларуси.





– Я думаю, что коррумпирован только высший командный состав. А все люди, которые просто участвуют в карательных акциях против мирного населения, они просто отрабатывают свою зарплату и боятся, что если Лукашенко уберут, то они столкнут лицом к лицу с народным гневом. Поэтому они бьются до конца, – рассуждает Дмитрий Глуховский на Эхе Москвы . – Но Лукашенко тем самым фактически инспирирует состояние гражданской войны в своей собственной стране, вот этим своим звериным, животным страхом потерять власть, нежеланием уходить, не понимая, что он выглядит жалко уже просто, не грозно, а жалко, он фактически одних граждан своей страны натравливает на других.

И как только его склеивающий фактор пропадет, — что будет дальше, непонятно. Этот человек взял на себя кровь, взял на себя ответственность за, возможно, трагический исход, который Беларусь еще, вероятно, ждет впереди. Это ужасно.