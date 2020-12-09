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Глуховский: «Силовики боятся, что если Лукашенко уберут, то они столкнутся лицом к лицу с народным гневом»
09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский писатель – о событиях в Беларуси.
– Я думаю, что коррумпирован только высший командный состав. А все люди, которые просто участвуют в карательных акциях против мирного населения, они просто отрабатывают свою зарплату и боятся, что если Лукашенко уберут, то они столкнут лицом к лицу с народным гневом. Поэтому они бьются до конца, – рассуждает Дмитрий Глуховский на
И как только его склеивающий фактор пропадет, — что будет дальше, непонятно. Этот человек взял на себя кровь, взял на себя ответственность за, возможно, трагический исход, который Беларусь еще, вероятно, ждет впереди. Это ужасно.
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Глуховский: «Силовики боятся, что если Лукашенко уберут, то они столкнутся лицом к лицу с народным гневом»
Российский писатель – о событиях в Беларуси.
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