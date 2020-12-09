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Какие товары стало проще поставлять на белорусский рынок

09.12.2020 09:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Коллегия Евразийской экономической комиссии 8 декабря приняла решение об упрощении процедуры ввоза подконтрольных товаров на территорию Беларуси путем сокращения перечня ветеринарных мер в отношении отдельных видов таких товаров.

Какие товары стало проще поставлять на белорусский рынок

Как сообщила пресс-служба ЕЭК, эти изменения коллегия внесла в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к продукции, подлежащей ветеринарному контролю (надзору).

Процедура ввоза упрощается для 17 групп товаров, среди которых: мед, прополис, животные и растительные жиры, масла и их фракции, кормовые добавки, переработанная продукция с содержанием компонентов животного происхождения, корма для животных, ветеринарная фармацевтическая продукция, удобрения животного происхождения.

«Эти изменения позволят упростить торговые процедуры при торговле подконтрольными товарами с третьими странами, унифицировать порядок применения ветеринарных мер уполномоченными органами государств союза и актуализировать Единые ветеринарные требования», — пояснила пресс-служба.

 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии 8 декабря приняла решение об упрощении процедуры ввоза подконтрольных товаров на территорию Беларуси путем...
 
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