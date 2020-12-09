Врачи назвали симптомы, которые наиболее характерны для «долгого» COVID-19

Специалисты из университетских больниц Женевы и Женевского университета провели исследование, в котором участвовали 600 человек. Авторы работы изучили развитие и стойкость симптомов COVID-19 в амбулаторных условиях с 1-го по 30−45-й день с момента диагностики заболевания. Результаты показали, что у трети пациентов один или более симптомов сохранялись и на 30−45 день. Наиболее часто они называли усталость, одышку, потерю обоняния (или способности распознавать вкусы).



