Почему евразийский формат не поможет Минску сбить цены на газ

Белрынок . Повестка саммита ЕАЭС будет включать, по предварительным данным, 28 вопросов, 4 из них лидеры стран ЕАЭС рассмотрят в узком кругу, пишет





Путин отодвинул ключевой для Минска вопрос за скобки евразийской Стратегии-2025





Ожидается, что на саммите 11 декабря также утвердят Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года.





Проект евразийской Стратегии-2025 состоит из общих положений и 330 мер и механизмов, которые сгруппированы в 11 системных блоков. В документе расписаны механизмы завершения создания в ЕАЭС общих рынков без изъятий и ограничений, в том числе общих рынков нефти и газа, что сейчас больше всего интересует белорусскую сторону.





Этот документ президенты стран ЕАЭС должны были принять еще на виртуальном саммите ЕАЭС 19 мая 2020 года. Однако подписание документа сорвалось, поскольку стороны не пришли к согласию по ключевому для Минска вопросу – формированию тарифов на транспортировку газа на рынке ЕАЭС.





Сейчас тарифы на транспортировку газа в России в три раза ниже, чем при транспортировке российского газа в Беларусь. В то же время в цене газа для Беларуси около 70% – это транзитная составляющая. Получается, что если бы официальному Минску удалось добиться унификации тарифов в ЕАЭС, то цена российского газа для Беларуси сразу бы снизилась на порядок – фактически до уровня внутрироссийской. И белорусским чиновникам не пришлось бы торговаться с Кремлем за более низкую цену в обмен на интеграционные «жертвы».





Москва категорически не соглашается на унификацию тарифов в евразийском союзе. Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС 19 мая публично заявил, что единый тариф в евразийском союзе возможен лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. А коль этого нет, то цены на газ должны формироваться «на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал».





По предложению Путина этот вопрос на майском саммите вообще исключили из стратегии евразийской интеграции, чтобы он не мешал лидерам ЕАЭС в целом одобрить стратегический документ. А дискуссию по вопросу, ставшему камнем преткновения в евразийской «пятерке», было предложено перенести на уровень экспертов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).





В течение полугода евразийские чиновники, профильные эксперты и даже премьеры пытались это сделать. Но все тщетно. Помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина в преддверии декабрьского саммита ЕАЭС отметила, что в проекте евразийской Стратегии-2025 по-прежнему остается несогласованным единственный вопрос – о ценах на транспортировку газа.





Ранее председатель ЕЭК Михаил Мясникович пояснял, что этот вопрос если не получится согласовать на уровне премьеров, то его снова вынесут на уровень президентов стран ЕАЭС на очередной саммит ЕАЭС.





В рамках «пятерки» согласование тарифной политики забуксует





Таким образом, в течение полугода, пока длились дискуссии по актуальному для Минска вопросу, позиции сторон не продвинулись ни на йоту.





Александр Лукашенко на встрече с главой коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем 30 ноября заявил, что на саммите 11 декабря планирует обсудить с лидерами стран ЕАЭС вопрос «справедливой цены» на тарифы по транспортировке газа в рамках формирования общих энергетических рынков». «Мы договаривались о том, что наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего природного газа. Единственный вопрос, который не согласован, — это справедливая цена на тарифы по транспортировке газа. Это важно для нас и для других», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.





Эту же тему 4 декабря на заседании Евразийского межправсовета актуализировал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, заявив, что Беларусь требует недискриминационных подходов при завершении создания общих энергорынков ЕАЭС.





«Завершение процесса создания этих рынков (общих энергетических и транспортного рынков ЕАЭС – ред.) должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий», – сказал Головченко. По его словам, без этих рынков «реальная экономическая интеграция невозможна».





Тем не менее в ближайшее время решить этот вопрос вряд ли получится.





Мясникович 30 ноября рассказал, что все страны ЕАЭС заинтересованы в создании общего рынка газа, однако подходы к его формированию разделились: Россия и Казахстан занимают одну позицию, Беларусь, Армения и Кыргызстан — другую. При этом Кыргызстан предлагает также урегулировать торговлю газом с третьими странами, поскольку он уже частично закупает газ у Узбекистана. «Поэтому вопрос непростой, дискуссионный», – сказал он.





Между тем программа формирования общего рынка газа в ЕАЭС, который должен заработать с 1 января 2025 года, уже подготовлена. В соответствии с ней в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где, по словам Мясниковича, будут прописаны «все детали и нюансы: формирование цены на газ и тарифов на прокачку».





Российская сторона как разработчик проекта международного договора о едином рынке газа в ЕАЭС должна представить доработанный документ в декабре 2020 года или в январе 2021 года.





«Есть один вопрос, который касается формирования единого рынка газа. Есть предложения белорусской стороны. Они достаточно конкретизируют, что следовало бы записать в проект международного договора о формировании единого рынка газа», – рассказал Мясникович на видеоконференции 4 декабря.





По его словам, российская сторона не возражает, чтобы эта запись была. «Но они считают, что излишняя конкретизация, может быть, не должна являться предметом стратегических направлений, а могла бы быть отражена на стадии соответствующих формулировок международного договора. Там будет много положений, и что касается цен и тарифообразования – это один из вопросов договора», — отметил Мясникович.





По словам Мясниковича, к числу «конкретных» стороны относят вопросы цен и тарифообразования.





Между тем Армения и Кыргызстан убеждены, что их вопросы по тарифам на прокачку и ценам на газ можно будет решить вместе с Беларусью. Однако, похоже, не все в ЕАЭС с этим согласны.





«Надо учитывать, что уровень интеграции, сотрудничества в рамках двусторонних отношений тоже имеет очень сильные позиции. И иногда на условиях взаимности можно не все вопросы решать для «пятерки» – что-то можно решать и на двусторонней основе», – сказал Мясникович.





Он таким образом дал понять, что вопрос по унификации тарифов на транспортировку газа в ЕАЭС вряд ли удастся решить на предстоящем декабрьском саммите ЕАЭС.









Следовательно, болезненный для Беларуси вопрос будет вынесен за скобки евразийской Стратегии-2025, чтобы он опять не сорвал подписание программного для евразийской интеграции документа.





Остается «двойка»





Так что официальному Минску по-прежнему придется договориться с Москвой по цене на газ в двустороннем формате, не дожидаясь его решения в рамках ЕАЭС.





По сути, об этом же заявил и Мясникович 30 ноября. «Есть также мнение, что газовый вопрос гораздо проще и удачнее будет разрешить в рамках двусторонних отношений. Например, Беларусь и Россия будут договариваться напрямую, а не ждать создания общего (в ЕАЭС – ред.) рынка», — сказал Мясникович.





Такие переговоры, как известно, уже идут – они начались в ноябре после погашения белорусского газового долга.





27 ноября условия поставок российского газа в Беларусь в 2021 году обсуждали в режиме видео-конференции вице-премьеры РФ и Беларуси Александр Новак и Юрий Назаров, а 30 ноября — по телефону премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министром Беларуси Романом Головченко.





Между тем посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев 25 ноября отметил, что Москва и Минск найдут взаимоприемлемое решение по условиям поставки энергоносителей в 2021 году «вне политической конъюнктуры».





Что же касается желания белорусской сторон получить скидку к нынешней цене на газ, то здесь позиция РФ остается непреклонной. «Если одна сторона запрашивает «скидочку» (в цене на газ – ред.), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку» по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», — сказал Мезенцев.





Похоже, предоставлять какие-то «скидочки» российским компаниям официальный Минск пока не намерен. Следовательно, на снижение цен на газ он тоже не рассчитывает. Об этом косвенно свидетельствуют заявление Мясниковича в эфире телеканала «Беларусь 1» 30 ноября о том, что цена на газ для Беларуси в 2021 году не должна быть выше уровня текущего года. «На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Беларуси не должны быть выше уровня текущего года», — сказал Мясникович.





Это означает, что цена газа для Беларуси в 2021 году не должна превысить 127 долларов за тыс. куб. м.





Отметим, что на 2020 год цена на российский газ для Беларуси рассчитана не по формуле в соответствии с договоренностями, а зафиксирована на уровне 127 долларов за 1 тыс. куб. м.





По межправительственному соглашению от 2011 года, цена на газ для Беларуси рассчитывается по формуле, базовой для которой является цена газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа (устанавливается Федеральной службой по тарифам РФ). В нее включена стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Беларуси, а также стоимость хранения газа в подземных хранилищах на территории РФ, величина расходов «Газпрома» по реализации газа. Полученная в результате цена пересчитывается на фактическую теплотворную способность газа и ежегодно индексируется на уровень инфляции. Уровень инфляции для индексации цен определяется по числовому значению изменения потребительских цен (CPI-U), публикуемому Бюро статистики труда Департамента труда США.





Если бы цена на газ для Беларуси на 2020 год рассчитывалась исходя их этой формулы, то она могла быть выше – около 150 долларов за тыс. куб. м.





Цена на газ для Беларуси будет определяться, скорее, политическими соображениями Кремля





Напомним, что при обсуждении условий поставок газа на 2020 года белорусская сторона рассчитывала на сохранении цены, которую имела в 2019 году, — 127 долларов за тыс. куб. м.





Однако в конце 2019 года стало известно, что Россия хотела повысить цену на газ для Беларуси почти на 20% — до 152 доллара за тыс. куб. м. «Как можно организовать экономику, если нам говорят: 152 доллара должна быть цена на газ!» — заявил Лукашенко в размещенном 24 декабря на сайте радиостанции «Эхо Москвы» интервью.





Между тем после переговоров с Владимиром Путиным 20 декабря Лукашенко заявил о достижении договоренностей сохранить в 2020 году текущую цену на газ для Беларуси — 127 долларов за тыс. кубометров.





Не исключено, что аналогичный сценарий может повториться и при определении цены на газ для Беларуси и на 2021 год.





Цена в 127 долларов может оказаться для Беларуси вполне приемлемой, учитывая, что на фоне роста цен на нефть на мировых рынках и других факторов цены на газ на европейском рынке выросли до 130-140 долларов за тыс. куб. м. При этом прежняя фиксированная цена позволяет Минску не втягиваться в серьезные дискуссии по новой формуле цены на газ, которые могут затянуться на длительное время, но не дать желаемого результата, и, тем более, делать какие-то интеграционные уступки или же «скидочки» российским компаниям.





Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов РФ Алексей Громов считает, что Беларусь сейчас находится не в той ситуации, чтобы диктовать свои условия по поставкам газа и нефти из РФ. При этом белорусская власть не чувствует прочной поддержки со стороны населения, поэтому понятно стремление Александра Лукашенко получить от России максимум выгоды для того, чтобы стабилизировать экономику.





Громов считает, что Россия сейчас также находится в трудном положении. «Предполагаю, что в текущей ситуации политические интересы могут взять верх…Для России это вопрос, который выходит за рамки экономического взаимоотношения двух стран и, скорее, находится в политической плоскости. РФ заинтересована сохранить Беларусь в рамках евразийской экономической интеграцией и перспектив создания единого энергорынка Евразийского экономического союза к 2025 году», — сказал Громов порталу «Евразия. Эксперт».