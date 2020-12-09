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Институт мировой экономики РАН: снизилась доля Беларуси на глобальном оружейном рынке

09.12.2020 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объем продаж вооружений и военных услуг 25 крупнейшими компаниями отрасли в 2019 году составил $361 млрд, что на 8,5% больше, чем в 2018-м, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Хотя белорусские предприятия в этом списке не значится, наша страна занимает видное место среди крупнейших экспортеров и импортеров оружия.


В топ-25 ведущих оружейных компаний пятерка лидеров базировались в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Их общий годовой объем продаж оружия составил $166 млрд, а в общей сложности в рейтинге значатся 12 американских компаний.

Также в топ-25 входят четыре китайские компании: AVIC (6-е место), CETC (8-е), NORINCO (9-е) и CSGC (24-е). Одна из основных причин такого успеха — участие в программе модернизации Народно-освободительной армии КНР, отмечает старший научный сотрудник SIPRI Нан Тян.

Выручка российских компаний «Алмаз-Антей» и «Объединенное судостроение», входящих в топ-25, снизилась за год на $634 млн. Третья российская компания, United Aircraft, потеряла $1,3 млрд и выбыла из рейтинга в 2019 году. Всего доля российских компаний на глобальном рынке вооружений за год сократилась с 8,6 до 3,9%, а их потери достигли $13 млрд. Основной причиной аналитики называют американские санкции, из-за которых корпорация «Рособоронэкспорт» лишена возможности проводить расчеты в долларах.

По данным SIPRI, 15 крупнейших оружейных компаний представлены в общей сложности в 49 странах через свои «дочки», совместные предприятия и исследовательские центры. В исследовании отмечается, что 17 таких стран — с низким и средним уровнем дохода.

Кроме того, SIPRI совместно с Институтом мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) России опубликовал очередной ежегодник «Вооружения, разоружение и международная безопасность». Согласно приведенным в нем данным, экспорт вооружений из Беларуси в 2018 году составил $56 млн, а в 2014–2018-м — $469 млн, чт на 26% меньше, чем в 2009–2013-м. С таким результатом Беларусь опустилась на две позиции и заняла 20-е место среди 50 стран — крупнейших «торговцев смертью» в рейтинге, составляемом шведским институтом и ИМЭМО. При этом доля Беларуси на мировом оружейном рынке сократилась с 0,5 до 0,3%.

Лидерами в этом рейтинге являются США, Россия, Франция, Китай, Великобритания, Испания, Израиль, Италия и Нидерланды. При этом основными покупателями американского оружия в последние пять лет были Саудовская Аравия, Австралия и ОАЭ (6,7%), российского — Индия, Китай и Алжир, французского — Египет, Индия и Саудовская Аравия, израильского — Индия, Азербайджан и Вьетнам. Главными покупателями белорусского оружия были Вьетнам (37% общего объема поставок), Судан (18%) и Мьянма (12%)

По объемам импорта основных видов обычных вооружений среди 50 кр ейших получателей в 2014–2018 годах лидируют Саудовская Аравия, Индия и Египет. Беларусь заняла в этом рейтинге 45-е место. Объем импорта оружия в нашу страну за пять лет составил $566 млн — почти в 1,5 раза больше, чем в 2009–2013 годах.
 
 
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Объем продаж вооружений и военных услуг 25 крупнейшими компаниями отрасли в 2019 году составил $361 млрд, что на 8,5% больше, чем в 2018-м, сообщает Стокгольмский...
 
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