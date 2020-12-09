Романчук: ОМОН-изация экономики идёт полным ходом









пишет известный экономист Ярослав Романчук. Есть ещё в Беларуси такие люди, которые считают, что без Лукашенко всё развалится. На просьбу конкретизировать свою точку зрения, что ВСЁ развалится, почему и как конкретно руководитель страны препятствует этому развалу, они отвечают либо молчанием, либо «так всё же понятно умным людям»,известный экономист Ярослав Романчук.





«Без Лукашенко всё развалится» - типичный блеф и PR. На самом деле, это при Лукашенко всё разваливается.





Авторитет государства и доверие к нему общества и мира обнулены.





Верховенство права и справедливость судебной власти разрушены.





Культура диалога, уважение разных точек зрения растоптаны.





Честность, справедливость в доступе на рынок, к финансам и ресурсам ликвидированы.





Отрицательный отбор кадров привёл к опасной концентрации шлаков в органах управления государством и экономикой. ОМОН-изация экономики идёт полным ходом. В правящих органах власти людей, знающих, как правильно бить дубиной и бросать шумовые гранаты больше, чем тех, кто знает, что такое инфляция или EBITDA.





Доверие к BYN-рублю так и не поднялось выше плинтуса.





Ценовая и курсовая стабильность замаячила на горизонте и снова ускользнули.





Самые выгодные ниши на рынках поделены среди «своих» - для VIP-распорядителей и потребителей чужого.





Более 10 лет безуспешно идёт борьба за «по-$500». Средней пенсии по $200 опять ждать, то ли до второго пришествия Христа, то ли до повышения пенсионного возраста до 70 лет.





Деиндустриализация набирает обороты. Закрываются заводы и фабрики. Шансы на IV промышленную революцию раздавлены большевицким угаром воспроизвести революционную политику Ленина и Сталина.





Село стареет, вымирает, мельчает. На нём греют руки аграрные бароны и многочисленные начальники исполкомов и национальных органов. Для них всё одно, что зябь поднять, что цены опустить.





Молодёжь активными потоками уезжает из страны.





Школы/университеты превратились в штамповку «чего изволите», покорных исполнителей приказов исполкомов и правительства.









Пенсионная система зияет дырами.





Система здравоохранения поругана, искажена идеологией, недофинансированием и советским разрушительным «бесплатно».





Белорусская культура, язык и история сохранились не благодаря, а вопреки первому советскому президенту Беларуси.





Спорт и тот разогнали, разобщили, изгнали, растоптали честь и достоинство тренеров и спортсменов.





Даже святая святых белорусскую природу берут на зуб такими монстрами, как Светлогорский ЦКК, Брестский аккумуляторный завод, химические производства с оффшорными корнями.





При Лукашенко из страны бегут предприниматели, инвесторы, молодёжь, творцы, честные и профессиональные рабочие. Из Беларуси под Лукашенко из Беларуси вымывается капитал, деньги, идеи и нематериальные активы. Из Беларуси при Лукашенко изгоняют её честь, совесть и цвет нации, тех людей, которые годами работали на её репутацию и славу.





Так что же значит фраза «без Лукашенко всё развалится»? То же самое, что «без Сталина в Советском Союзе не было бы гуманизма». Или «без колхозов нас ждёт голод». Или «беларусы настолько глупы и слепы, что без направляющей, руководящей руки начальника не смогут ни прокормить, ни обучить, ни обустроить свою жизнь».





Давно пришло время понять, что фраза «без Лукашенко всё развалится», на самом деле, значит «при Лукашенко всё разваливается». Обсуждение им сегодня любой темы – это скучное, заезженное дежавю Лукашенко образца первой половины 1990-ых. С такой повесткой дня настоящие учёные, профессионалы согласиться не могут. Поэтому вокруг всё больше людей в фуражках, с лампасами и жаждой $-долларов за счёт налогоплательщиков.





Ручное регулирование цен, экономика под кулаком видимой руки Левиафана, борьба с импортом, «закон не всегда применим», телефонное право, принуждение к труду за копейки, понукание и оскорбления несогласных, выпячивание и выгораживание своих из бизнеса и власти, стойкий большевизм, слепая вера в мистические заговоры и потусторонние силы, пренебрежение умными и честными – политик XX века советского разлива обладает прочным иммунитетом к новым знаниями, науке «экономика» состраданию и уважению людей. Он – анти-Ли-Кван-Ю и недоЛенин. Потерялся в своём прошлом. Загнал нас в плен своих фантазий и фобий. Беспросветно и беспробудно.





В Беларуси без Лукашенко, действительно, кое-что развалится. Закроется бюджетная кормушка для номенклатурно-силовых кланов. Развалится схематоз, который годами плели начальники и «красные директора» по вымыванию денег из заводов и фабрик. Будет ликвидирована ~10-тысячная вертикаль идеологов и пропагандистов. В прошлое уйдёт порочная практика не платить по долгам и получать льготы, субсидии из бюджета. Мы забудет, что такое гиперинфляция и внезапная девальвация. Никто не будет гонять учеников и учителей, врачей и военных на спортивные праздники и имитацию народовластия.





Самое время попробовать, не так ли?