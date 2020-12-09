ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Еврохим» покупает белорусских специалистов в российские проекты

09.12.2020 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российская инжиниринговая компания «ЕвроХим-Проект» открыла в Минске представительство. Белорусский офис будет сопровождать развитие новых калийных производств в России.




Как известно, «ЕвроХим-Проект» специализируется на выполнении проектных и строительных работ для нужд «ЕвроХима».

Представительство «ЕвроХим-Проекта» в Минске обеспечит патронат созданию новых предприятий по добыче калийных солей и выпуску удобрений в Волгоградской области и Пермском крае.

В «ЕвроХиме» не скрывают, что заинтересованы в приобретении компетенций белорусских специалистов из ведущих научных, проектных и инженерно-технических организаций.

Руководит «ЕвроХим-Проектом» Сергей Шемет, который в 2011–2015 годах работал в институте «Белгорхимпром». В том самом, который неудачно выступил подрядчиком при возведении калийного комбината в Туркменистане стоимостью $1 млрд.

Аналитики предсказывают, что конкуренция со стороны «ЕвроХим-Проекта» ослабит потенциал белорусских инжиниринговых компаний.
Напомним, что владельцем «ЕвроХима» является российский предприниматель Андрей Мельниченко.

Гендиректором АО «ЕвроХим» в октябре назначен Владимир Рашевский.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская инжиниринговая компания «ЕвроХим-Проект» открыла в Минске представительство. Белорусский офис будет сопровождать развитие новых калийных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Страшный сон коммунальников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика