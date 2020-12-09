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Виктория Азаренко завоевала награду WTA "Возвращение года"

09.12.2020 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала обладательницей награды ВТА "Возвращение года", сообщает "Прессбол".




В 2020 году Азаренко завоевала свой первый титул за более чем четыре года, выиграв турнир в Нью-Йорке, а затем вышла в свой пятый финал турнира Большого шлема на "US Open". Виктория стала одной из пяти теннисисток, которым удалось выйти не менее чем в три финала в 2020 году, отметили в WTA.

После "US Open" белоруска вернулась в топ-20 рейтинга WTA впервые с марта 2017 года и завершила сезон под номером 13.

Лучшей теннисисткой 2020 года по версии журналистов стала американка София Кенин, звание "Прогресс года" получила 19-летняя Ига Швентек из Польши.
 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала обладательницей награды ВТА "Возвращение года", сообщает "Прессбол".
 
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