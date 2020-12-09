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Басков высказался о санкциях Международного олимпийского комитета

09.12.2020 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ФХБ, член исполкома НОК Беларуси Дмитрий Басков, который вместе с Александром Лукашенко и другими членами Национального олимпийского комитета попал под санкции МОК, поделился с Tribuna.com мнением об этой ситуации.



— Я полностью разделяю позицию, озвученную Национальным олимпийским комитетом Беларуси: решение, принятое Международным олимпийским комитетом, носит предвзятый и необоснованный характер. Уверен, во многом оно было продиктовано внешним политическим давлением, оказываемым сейчас не только на саму Беларусь, но и на многих ее партнеров, в том числе и на международное спортивное сообщество, неотъемлемой частью которого наша страна была в последние несколько десятков лет.

К сожалению, МОК не учел один из главных принципов олимпизма, к которому ранее неоднократно апеллировал сам: спорт должен оставаться вне политики, своей целью ставить объединение, а не разобщение наций.

Уверен, что НОК Беларуси сможет защитить интересы всех белорусских спортсменов и первых лиц организации, ежедневно прикладывающих все усилия для развития олимпийского движения в нашей стране и укрепления имиджа Беларуси на международной спортивной арене, — сказал Басков.

Ранее также стало известно, что Международная федерация хоккея начала официальную процедуру против Дмитрия Баскова.
 
 
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Глава ФХБ, член исполкома НОК Беларуси Дмитрий Басков, который вместе с Александром Лукашенко и другими членами Национального олимпийского комитета попал под...
 
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