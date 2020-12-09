











Все произошло вечером 11 августа. Трое мужчин зашли к знакомому, у которого в гостях был 31-летний местный житель. Компания потребовала у гостя деньги на «воровской общак», а получив отказ, начала избивать его. Мужчине пробили ножом прижатую к столу руку, а также попытались вытолкнуть его из окна квартиры ан пятом этаже.





Потом мужчину вывели на улицу, где один из обидчиков, приставив нож к горлу, заставил возить его и подельников на автомобиле по городу. Когда в Ford Mondeo закончилось топливо, компания забрала у хозяина ключи и мобильник.





В отношении задержанных возбудили уголовные дела за незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям.