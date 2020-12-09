ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси за решёткой остаются шесть журналистов

09.12.2020 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во вторник стало известно о приговоре журналисту Ивану Куракевичу, который освещал Марш мудрости в понедельник в Минске.



Он пробудет за решёткой 15 суток, сообщает в Telegram БАЖ.

Вместе с Куракевичем задержали журналистку Любовь Луневу. На них составили протоколы об участии в "несанкционированном массовом мероприятии" и отправили на Окрестина. Оттуда Луневу забрала скорая помощь, она госпитализирована в кардиологическое отделение 9-й городской клинической больницы, передает "Еврорадио".

За решёткой в Беларуси сейчас шесть журналистов. Их список, а также хронику репрессий против журналистов в нашей стране в 2020-м можно увидеть здесь.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник стало известно о приговоре журналисту Ивану Куракевичу, который освещал Марш мудрости в понедельник в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
(в)Рунет: «Сейчас необходимо иметь очень точное понимание, что именно происходит в Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика