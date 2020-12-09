В Беларуси за решёткой остаются шесть журналистов









Он пробудет за решёткой 15 суток, сообщает в Telegram БАЖ.





"Еврорадио" . Вместе с Куракевичем задержали журналистку Любовь Луневу. На них составили протоколы об участии в "несанкционированном массовом мероприятии" и отправили на Окрестина. Оттуда Луневу забрала скорая помощь, она госпитализирована в кардиологическое отделение 9-й городской клинической больницы, передает



