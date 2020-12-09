В Витебске за акции протеста задержали двух священников

Алексей Воронко / krynica.info

Алексея Воронко — священника греко-католической церкви Воскресения Христова, и Виктора Жука — настоятеля костела Святого Владислава, обвиняют в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). Что конкретно им вменяют, пока неизвестно.





Священников задержали днем 8 декабря, доставили в Первомайский РОВД, а затем — в ИВС. Там они будут находиться до суда. Он запланирован на 9 декабря.





Напомним, 3 декабря суд Россонского района наказал 10 сутками административного ареста ксендза Вячеслава Борка. Его обвинили в пропаганде нацистской символики или атрибутики по ст. 17.10 КоАП. Причиной для суда стала публикация на личной странице священника в соцсети плаката Владимира Цеслера «Стоп лукашизм».