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Пенсионерке, которая ехала присмотреть подарки родным, дали 10 суток. «Вы понимаете, что я не выдержу?»
09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Волонтеры опубликовали историю 67-летней женщины, задержанной в понедельник возле филармонии в Минске.
Валентина Хилютич — пенсионерка, 43 года работала юристом. Живет с внучкой-студенткой. Судили ее в суде Советского района без адвоката по статье 23.34, часть 1. Вину женщина не признала. Судья Жукович. Свидетель Бельский.
«Приехала в ЦУМ с Карвата, присмотреть подарки дочке и внучке, без символики, без денег, так как пенсия 12-го, по проездному внучки, —
В бусе была одна, пообещали отпустить, когда назовёт личные данные. Назвала, не отпустили. Увидев свидетеля удивилась, т.к. задерживал низкорослый (Бельский, видимо, высоким оказался).
Очень волновалась, проблемы с сердцем, бывает, теряет сознание, падает на ровном месте. Услышав про сутки: «Вы понимаете, что я не выдержу?» Оставила домашний телефон».
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Пенсионерке, которая ехала присмотреть подарки родным, дали 10 суток. «Вы понимаете, что я не выдержу?»
Волонтеры опубликовали историю 66-летней женщины, задержанной в понедельник возле филармонии в Минске.
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