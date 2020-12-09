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Житель Волковыска: «Весь город знает о фабрикации прошлых дел Автуховича»

09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Читатель «Салiдарнасцi» Александр Козел, который недавно в интервью нам рассказал о событиях и настроениях в родном городе, выступил в поддержку земляка Николая Автуховича.

Житель Волковыска: «Весь город знает о фабрикации прошлых дел Автуховича»

«Я, Козел Александр Александрович, житель Волковыска, зная состояние правового дефолта в стране, крайне возмущен действиями силовиков в отношении гражданина моего города Николая Автуховича.

Весь Волковыск знает о фабрикации прошлых дел Автуховича. Все до единого знают истинную причину тех репрессий – Николай бросил вызов власти. За это и пострадал, был признан политзаключенным.

И вот опять мстят. Возможно, от безысходности.

Еще совсем недавно задерживаемых протестующих Волковыска опрашивали на счет возможного участия в поджогах. Представлялись Уголовным розыском. Люди проходили детектор.  

Судя по всему, виновных не нашли, и всех собак вешают на Николая. Видимо, не все счеты сведены с Автуховичем.

Держись, Николай, Волковыск с Тобой!»

Навумчык пра справу Аўтуховіча: «Не зьдзіўлюся, калі галоўнай мішэньню абвінавачаных будзе названы той, хто набраў «80%» народнай падтрымкі»

 
 
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Читатель «Салiдарнасцi» Александр Козел, который недавно в интервью нам рассказал о событиях и настроениях в родном городе, выступил в поддержку земляка Николая...
 
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