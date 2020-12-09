В Витебске задержали двух католических священников

Источник материала: Салiдарнасць

Отца Виктора Жука и Алексея Воронко обвиняют по административным статьям.





Как сообщает Catholic.by , во второй половине дня 8 декабря в Витебске были задержаны настоятель парафии святого Владислава Виктор Жук и викарий греко-католической парафии Воскресения Христова Алексей Воронко.

Священники доставлены в Первомайский РУВД Витебска, где будут находиться до суда, назначенного на 9 декабря.

Как сообщили родные одного из задержанных священников, суд будет проходить по скайпу.

Родные и близкие задержанных просят поддержать их молитвой.