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В Витебске задержали двух католических священников

09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Отца Виктора Жука и Алексея Воронко обвиняют по административным статьям.

В Витебске задержали двух католических священников

Как сообщает Catholic.by, во второй половине дня 8 декабря в Витебске были задержаны настоятель парафии святого Владислава Виктор Жук и викарий греко-католической парафии Воскресения Христова Алексей Воронко.

Священники доставлены в Первомайский РУВД Витебска, где будут находиться до суда, назначенного на 9 декабря.

Как сообщили родные одного из задержанных священников, суд будет проходить по скайпу.

Родные и близкие задержанных просят поддержать их молитвой.

 
Теги: Витебск
 
 
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Их обвиняют по административным статьям.
 
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