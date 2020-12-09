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В Витебске задержали двух католических священников
09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Отца Виктора Жука и Алексея Воронко обвиняют по административным статьям.
Как сообщает
Священники доставлены в Первомайский РУВД Витебска, где будут находиться до суда, назначенного на 9 декабря.
Как сообщили родные одного из задержанных священников, суд будет проходить по скайпу.
Родные и близкие задержанных просят поддержать их молитвой.
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Их обвиняют по административным статьям.
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