Обнаженный дебют: дочь Джобса стала моделью и снялась в откровенной рекламе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочка великого изобретателя Стива Джобса удивила общественность: 22-летняя Ева стала моделью и снялась в первой рекламной кампании.

Недавно главная косметическая марка миллениалов - Glossier - пригласил наследницу Джобса поучаствовать в съемках рождественской кампании. В проект также позвали звезду сериала "Эйфория" Сидни Суини и участницу популярного реалити-шоу Наоми Смоллс. Фотосессия получилась яркой, праздничной и точно запоминающейся.

В сети обсуждают неожиданную фотосессию дочки Стива Джобса: в своем Instagram Ева показала самые откровенные кадры своего модельного дебюта.

На кадрах обнаженная Джобс позировала в ванне, наполненной пеной в одних лишь украшениях и с патчами для глаз.

Шокированные поклонники долго не могли поверить в то, что это Ева. Обычно дочь покойного основателя Apple избегала камер и ковровых дорожек. В отличии от детей знаменитых родителей, она никогда не стремилась к актерской или модельной карьере, а также не хотела стать блогером.

Напомним, что недавно другие звездные отпрыски удивили общественность: дочь Кейт Мосс пошла по стопам мамы , а сын Джуда Лоу бросил девушку ради дочери маркизы.