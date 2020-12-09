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Обнаженный дебют: дочь Джобса стала моделью и снялась в откровенной рекламе
09.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочка великого изобретателя Стива Джобса удивила общественность: 22-летняя Ева стала моделью и снялась в первой рекламной кампании.
Недавно главная косметическая марка миллениалов - Glossier - пригласил наследницу Джобса поучаствовать в съемках рождественской кампании. В проект также позвали звезду сериала "Эйфория" Сидни Суини и участницу популярного реалити-шоу Наоми Смоллс. Фотосессия получилась яркой, праздничной и точно запоминающейся.
В сети обсуждают неожиданную фотосессию дочки Стива Джобса: в своем Instagram Ева показала самые откровенные кадры своего модельного дебюта.
На кадрах обнаженная Джобс позировала в ванне, наполненной пеной в одних лишь украшениях и с патчами для глаз.
Шокированные поклонники долго не могли поверить в то, что это Ева. Обычно дочь покойного основателя Apple избегала камер и ковровых дорожек. В отличии от детей знаменитых родителей, она никогда не стремилась к актерской или модельной карьере, а также не хотела стать блогером.
Напомним, что недавно другие звездные отпрыски удивили общественность: дочь Кейт Мосс
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают первый и точно запоминающийся рекламный опыт 22-летней наследницы основателя Apple.
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