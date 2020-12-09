Лауреаты Нобелевской премии получили награду в своих странах

Источник материала: Tut.by

Вручение Нобелевских медалей и дипломов происходит в этом году по всему миру на церемониях в странах, где лауреаты живут или работают. Как сообщает Нобелевский фонд в Twitter , еще ряд ученых получили награды во вторник, пе реда ет ТАСС.

Now to Munich where Reinhard Genzel received his Nobel Prize medal and diploma this evening. Two of our Physics Laureates now have their Nobel Prize medals. Join us on 10 December to see the Nobel Prize award ceremony for all of our 2020 laureates. pic.twitter.com/UmbVZZjRB9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 8, 2020

Лауреат по физиологии и медицине британец Майкл Хоутон получил медаль и диплом возле своего дома в Данвилле (штат Калифорния, США), а его коллеге американцу Харви Олтеру на церемонии в пригороде Вашингтона награду вручила посол Швеции в США Карин Улофсдоттер. Нобелевская премия в этой категории этим ученым, а также американскому молекулярному биологу Чарльзу Райсу присуждена за открытие вируса гепатита C.

Лауреат в области физики британец Роджер Пенроуз получил медаль и диплом из рук посла Торбьорна Сульстрёма в шведском представительстве в Лондоне, а немецкому астроному Райнхарду Генцелю награду в Мюнхене вручил шведский посол в Германии Пер Тёрессон. Ученые удостоены премии за исследования, связанные с черными дырами.

Американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон разделили премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. Генеральный консул Швеции Барбру Ошер вручила им медали и дипломы на церемонии на открытом воздухе в Пало-Альто, Калифорния.

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года американская поэтесса Луиза Глюк получила медаль и диплом в воскресенье в саду у себя дома в Кембридже (штат Массачусетс, США). В понедельник награду в посольстве Швеции в Берлине вручили лауреату премии в области химии Эмманюэль Шарпантье.

Лауреаты Нобелевской премии могли выбирать, хотят ли они находиться во время церемонии вручения им премии в помещении или на улице, а также нужно ли присутствие гостей. Торжественные презентации записывают на видео, они станут частью телевизионных передач 10 декабря, в день смерти Нобеля, которые будут вести из ратуши Стокгольма и университета Осло шведский телеканал SWT и норвежский NRK.