За что МОК отстранял от Олимпийских игр. Вспоминаем самые громкие случаи

Источник материала: Tut.by

В понедельник МОК объявил о жестких санкциях в отношении белорусского НОК. За репрессии спортсменов по политическим взглядам было наказано почти все руководство комитета, а по ряду программ приостановилось финансирование. Впрочем, эти санкции еще не самые жесткие в истории МОК. SPORT.TUT.BY вспоминает, в каких случаях нарушения приводили к бану целых команд.



Reuters

Отстранения из-за участия в Мировых войнах

В первой половине XX века Международный олимпийский комитет отстранял страны, которые участвовали в Первой и Второй Мировых войнах. Конечно, это касалось не всех государств, а только тех, кто, как считалось, был ответствен за развязывание воин.

Таким образом, Олимпийские игры-1920 прошли без Германии, Австрии, Венгрии, Турции и Болгарии.

Уже к следующим Играм запрет был снят со всех стран кроме Германии, которая пропустила Олимпиаду-1924 в Париже. А Игры-1948 были закрыты для Японии и Германии.

Исключение ЮАР из-за политики апартеида

Еще в конце 40-х годов членом Олимпийского комитета ЮАР могли быть только спортсмены со светлым цветом кожи. До поры до времени МОК это не сильно смущало, хотя объяснения местного НОК звучали крайне неубедительно. Например, там утверждали, что темнокожие спортсмены просто не соответствуют олимпийскому уровню.

Тем не менее, с 1968 года членство НОК ЮАР все-таки было приостановлено, а стране запретили участвовать в Олимпийских играх.

Этот бан — самый продолжительный в истории Олимпиад. Лишь в 1992 году команда ЮАР снова смогла принять участие в Играх.



ЮАР — на Олимпиаде-1992. Фото: Gulf News

Санкции против Афганистана из-за дискриминации женщин

В конце 90-х в Афганистане к власти пришел Талибан, основавший Исламский Эмират Афганистан. В стране ввели шариатское право, сильно ограничившее права женщин. В частности, им запрещалось участвовать в спортивных соревнованиях. В МОК не могли пройти мимо этого и отстранили Афганистан от участия в Олимпиаде-2000.

Впрочем, в Кабуле этому не сильно расстроились и вскоре вообще запретили всему населению заниматься спортом в вечернее время. По словам представителей движения Талибан, это решение было принято исключительно в интересах правоверных, совершающих по вечерам намаз. В это время суток им не до спортивных соревнований.

Кувейт, который не учится на своих ошибках

В последнее десятилетие НОК Кувейта дважды попадал под санкции МОК, а во второй раз это привело к отстранению от Олимпийских игр.

С первого дня 2010 года Кувейт перестал получать финансовую помощь, а все члены местного НОК были отстранены от мероприятий, проводимых МОК. Причина — вмешательство государства в выборы глав спортивных федераций, что, оказывается, строго запрещено.

На зимнюю Олимпиаду Кувейт и не собирался, а к летней разногласия удалость устранить.

Впрочем, в 2015 году НОК наступил на те же грабли: государство вновь начало влиять на работу спортивных федераций. МОК во второй раз прибегнул к санкциям, а на Играх-2016 кувейтские спортсмены смогли выступить лишь под нейтральным флагом.

Санкции против России за допинг в Сочи

На Олимпиаду-2016 в Рио не смогли поехать российские гребцы, легкоатлеты и тяжелоатлеты (кроме тех, кто согласился выступать под нейтральным флагом и получил допуск от МОК). Причина — дело против России за допинговую программу на Олимпиаде в Сочи-2014. И если тогда санкции были еще довольно скромными, то к концу 2017 года дело раскрутилось, доказательств стало больше, а реальные шаги по решению проблемы Россия так и не предприняла.

Итогом этого стал полный бан ОКР (Олимпийского комитета России). На зимнюю Олимпиаду в Корею россияне смогли поехать только под нейтральным флагом и вывеской «Олимпийские атлеты из России». Кстати, принадлежность к стране в названии считалось очень серьезной уступкой МОК. И одной из причин, почему Россия, грозившаяся бойкотировать Игры, все-таки поехала на них.



Reuters

Правда, допуск получили не все. МОК тщательно изучал биографию каждого спортсмена, отстраняя всех, в отношении кого были хоть малейшие подозрения. Так, из допущенных биатлонистов россияне не смогли даже собрать эстафетные команды.